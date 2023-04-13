Nghệ sĩ Ngọc Huyền nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm với cố NSƯT Vũ Linh: Chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của người anh

Nghệ sĩ Ngọc Huyền chưa nguôi nỗi đau trước sự ra đi NSƯT Vũ Linh, bồi hồi kể lại kỉ niệm với người anh.

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những "cô đào" gắn liền với hình ảnh cố NSƯT Vũ Linh một thời. Nghe tin NSƯT Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Ngọc Huyền vô cùng xót xa. Cô bay từ Mỹ về tiễn đưa người anh về nơi chín suối. Trong tang lễ, cô đứng không vững, bị ngất xỉu vì quá xúc động. NSƯT Ngọc Huyền là một trong những "cô đào" gắn liền với hình ảnh cố NSƯT Vũ Linh một thời - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền đăng tải bài viết dài tiết lộ bản thân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau trước sự ra đi của NSƯT Vũ Linh. Cô viết: "Ngày mai quay chương trình nói về anh, không biết có hát nổi không? Hay chỉ bùi ngùi tưởng nhớ rồi rơi lệ? Ngồi làm host chương trình được 8 năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên không biết viết kịch bản như thế nào. Ôm điện thoại suốt 4 tiếng đồng hồ mà toàn xem lại video cũ chứ đâu viết được gì đâu.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền đăng tải bài viết dài tiết lộ bản thân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau trước sự ra đi của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: FBNV Cảm giác viết về sự ra đi của thầy Bạch Mai của mình và má Ngọc Đáng người gắng bó với mình suốt hơn 5 năm trên đài đã là chuyện không dễ dàng gì? Vậy mà hôm nay, chính mình trong chương trình mình lại viết và thông báo chính thức trên chương trình của mình về sự ra đi, đi vào huyền thoại của anh. Tuy biết là vô thường nhưng sao cái hụt hẫng ấy thật kinh hoàng. Đến bây giờ mà em vẫn không tin đây là sự thật, em nghĩ đó là cơn ác mộng. Mộng ở lại lâu quá, em muốn được tỉnh mộng để lại được gặp anh.

"Mộng ở lại lâu quá, em muốn được tỉnh mộng để lại được gặp anh" - Ảnh: FBNV Dù không được anh cùng nắm tay em bước lên sàn diễn nhưng chỉ cần anh vẫn ở đó hiện hữu đó, để mỗi lần về nước em lại được đến thăm anh, được trò chuyện với anh, được nghe anh kể, anh nhắc chuyện hồi xữa hồi xưa. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi. Một đêm đau buốt tim tôi". Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại TPHCM. Anh được khán giả biết đến với nhiều tuồng hát như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá… Hai nghệ sĩ rất hay đóng cặp với nhau trên sân khấu - Ảnh: Internet Trong mấy chục năm theo nghề, nghệ sĩ Vũ Linh đoạt hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ và năm 1997 được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Còn Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại TPHCM. Ngọc Huyền được mệnh danh là "Nữ hoàng chi bảo video". Nữ nghệ sĩ cải lương sở hữu Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang và Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1990 và 2000, 4 giải Mai Vàng. Chị được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001. Trong suốt sự nghiệp của mình, cặp đôi đã khiến khán giả thích thú khi kết hợp chung - Ảnh: Internet Trong suốt sự nghiệp của mình, cặp đôi đã khiến khán giả thích thú khi kết hợp chung trong các vở diễn như Giọt mưa thu, Làm dâu nhà giàu, Tình xưa còn đó, Thiên đường tình ái...

Hình ảnh hiếm hoi thời trẻ của cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả nghẹn ngào Loạt ảnh cũ của cố nghệ sĩ khiến ai nấy đều bồi hồi, tiếc thương cho một tên tuổi lớn.

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