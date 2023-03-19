Bình Tinh lên tiếng trước lời chỉ trích mỉm cười khi đứng cạnh di ảnh cố NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 19/03/2023 08:09

Mới đây, nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh - đã đăng tải hình ảnh quây quần bên gia đình trong lễ cúng thất tuần thứ hai cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng. Chuyện không có gì để nói nếu một khán giả đã lên tiếng chê trách Bình Tinh khi đăng tải hình ảnh mỉm cười đứng bên bàn thờ cha nuôi là cố nghệ sĩ Vũ Linh,

Những ngày qua, sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh đã để lại nhiều sự tiếc thương đối với khán giả cả nước cũng như đồng nghiệp. Vào ngày 9/3, đông đảo nghệ sĩ và khán giả khắp nơi đổ về nhà riêng NSƯT Vũ Linh cùng tiễn đưa, theo xe tang đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Mộ phần của Vũ Linh đã được đặt tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Bình Tinh lên tiếng trước lời chỉ trích mỉm cười khi đứng cạnh di ảnh cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
Sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh đã để lại nhiều sự tiếc thương đối với khán giả cả nước cũng như đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Mới đây, nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh - đã đăng tải hình ảnh quây quần bên gia đình trong lễ cúng thất tuần thứ hai cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng. Chuyện không có gì để nói nếu một khán giả đã lên tiếng chê trách Bình Tinh khi đăng tải hình ảnh mỉm cười đứng bên bàn thờ cha nuôi là cố nghệ sĩ Vũ Linh: "Chụp hình đám ma đăng lên trang xã hội đã không hay rồi mà còn cười như chụp hình đám cưới, cần xem lại".

Bình Tinh lên tiếng trước lời chỉ trích mỉm cười khi đứng cạnh di ảnh cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2
Một khán giả đã lên tiếng chê trách Bình Tinh khi đăng tải hình ảnh mỉm cười đứng bên bàn thờ cha nuôi là cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh minh họa: Internet

Trước ý kiến này, Bình Tinh cũng nhanh chóng đáp trả. Nữ nghệ sĩ nhận định việc đăng ảnh không hề vi phạm pháp luật, cô còn nhấn mạnh: "Dạ theo bạn, gia đình mình phải khóc than, gào thét như thế nào ạ?”.

Bên cạnh đó, khán giả khác cũng lên tiếng bảo vệ nữ nghệ sĩ Bình Tinh: "Đăng lên mạng xã hội cũng là một cách để người thân họ tưởng niệm cũng như lưu lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời không phân biệt là buồn hay vui bạn ạ. Sống thì mình nên hoan hỉ với tất cả mọi người".

Bình Tinh lên tiếng trước lời chỉ trích mỉm cười khi đứng cạnh di ảnh cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3
Bình Tinh cũng nhanh chóng đáp trả trước bình luận tiêu cực - Ảnh: Internet

Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng từng gây tranh cãi khi ăn mặc lộng lẫy, cười duyên tạo dáng chụp ảnh trước di ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Thời điểm này, người đẹp chuyển giới hứng chịu công kích từ đông đảo dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng trang phục của cô quá lố lăng, biểu cảm không phù hợp với không khí tang lễ.

Bình Tinh lên tiếng trước lời chỉ trích mỉm cười khi đứng cạnh di ảnh cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi cũng từng gây tranh cãi khi ăn mặc lộng lẫy, cười duyên tạo dáng chụp ảnh trước di ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Internet

Trước làn sóng trái chiều, Lâm Khánh Chi chia sẻ với một trang báo cho biết bản thân buồn vì những phán xét tiêu cực. Cô khẳng định không có tình mặc điệu mà chỉ tranh thủ dự sự kiện rồi ghé qua viếng tiền bối . Bản thân cô xem NSƯT Vũ Linh như ba mình. Sau cùng, Lâm Khánh Chi xin rút kinh nghiệm.

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Trước luồng ý kiến chỉ trích NS Hồng Nhung 'báo đời' hại cố NSƯT Vũ Linh mất 5 căn nhà, mới đây, nữ nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng phân trần sự việc.

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