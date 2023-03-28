Hình ảnh hiếm hoi thời trẻ của cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả nghẹn ngào

Loạt ảnh cũ của cố nghệ sĩ khiến ai nấy đều bồi hồi, tiếc thương cho một tên tuổi lớn.

Đầu tháng 3 vừa qua, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh đã khiến giới văn nghệ sĩ lẫn hàng triệu khán giả đau xót. Là tên tuổi "cây đa cây đề" của lĩnh vực cải lương, sự ra đi của cố nghệ sĩ là nỗi mất mát vô cùng to lớn. NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh là 2 người con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet Gần một tháng kể từ ngày cố NSƯT Vũ Linh ra đi, nỗi đau vẫn còn đó, đặc biệt là đối với những người thân của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng". Mới đây, NSƯT Vũ Luân đã bày tỏ nỗi nhớ thương đối với ba nuôi.

Theo đó, anh chia sẻ những hình ảnh thời trẻ hiếm hoi của cố NSƯT Vũ Linh khiến nhiều khán giả bồi hồi, xúc động. Nam nghệ sĩ còn tiết lộ, ba nuôi chính là tượng đài, là người có sức ảnh hưởng đặc biệt với anh. "Ba là tượng đài lớn trong lòng con. Ba Linh là người có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp ca hát của Luân nên trong tâm luôn xem ba là ba ruột của mình, và luôn nhớ những gì ba dạy. An nghỉ ba nhé! Thương ba", NSƯT Vũ Luân trải lòng.

Ảnh: Internet Những hình ảnh được NSƯT Vũ Luân chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet Từ những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cố NSƯT Vũ Linh và NSƯT Vũ Luân có vẻ ngoài khá giống nhau. Thời điểm đó, cố NSƯT Vũ Linh khá trẻ, còn NSƯT Vũ Luân vẫn còn là thiếu niên. Nhiều người nhận xét 2 ba con khá giống nhau - Ảnh minh họa: Internet Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm, bồi hồi khi chứng kiến những khoảnh khắc quý báu của hai ba con. Những hình ảnh này cũng khiến khán giả hoài niệm về một thời vàng son của cố nghệ sĩ. Ngoài ra nhiều khán giả cũng để lại bình luận động viên NSƯT Vũ Luân sớm vượt qua nỗi đau mất người thân: "Mấy tấm hình quý báu quá anh ơi! Thương", "Nhìn hai bố con giống nhau y như đúc, thương quá, buồn quá, xem mà bồi hồi", "Thương anh. Anh đừng buồn nữa, anh hãy giữ sức khoẻ để phục vụ khán giả và fan anh với các con của anh nữa. Thương anh", "Thương chú. Chú nhớ giữ gìn sức khỏe nha chú, cũng đừng đau buồn quá nha chú. Mãi ủng hộ chú".

Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã có mặt tại nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để cùng gia đình làm thất thứ 2 cho anh Năm (cách gọi thân mật NSƯT Vũ Linh).

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