Đứng trước mộ của Vũ Linh, bà vẫn cố gắng đứng dậy thắp nhang cho đàn em. Bà tiết lộ hôm trước nằm chiêm bao thấy NSƯT Vũ Linh nên hôm nay phải đến mộ thăm người em luôn.

Vừa qua, sự ra đi của cố nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã lấy đi nước mắt của biết bao anh em đồng nghiệp và khán giả. Đáng chú ý, trong tang lễ của cố nghệ sĩ, NSƯT Diệu Hiền dù đi lại khó khăn, sức khỏe yếu vẫn có mặt thắp nén hương cuối tiễn người bạn về nơi an nghỉ. Trước đây, NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh từng có thời gian gắn bó khi hoạt động chung đoàn hát - Ảnh: Internet Mới đây nhất, NSƯT Diệu Hiền cũng dành thời gian đến thăm mộ người em tại nghĩa trang. Do bị bệnh tim khá nặng, mệt nhọc khi di chuyển xa đến 60 km mới đến nơi nên sau khi được dìu xuống xe, bà phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Do bị bệnh tim khá nặng, mệt nhọc khi di chuyển xa đến 60 km mới đến nơi nên sau khi được dìu xuống xe, bà phải ngồi xe lăn để di chuyển - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, đứng trước mộ của Vũ Linh, bà vẫn cố gắng đứng dậy thắp nhang cho đàn em. Bà tiết lộ hôm trước nằm chiêm bao thấy NSƯT Vũ Linh nên hôm nay phải đến mộ thăm người em luôn. Chia sẻ về lý do không đưa tiễn “ông hoàng cải lương” đoạn đường cuối cũng như không đến thăm mộ sớm hơn, nghệ sĩ Diệu Hiền bộc bạch: “Những ngày trước đông người nên tôi đi không được, bây giờ ít người hơn nên Diệu Hiền nhờ cháu đưa đi”. Đứng trước mộ của Vũ Linh, bà vẫn cố gắng đứng dậy thắp nhang cho đàn em - Ảnh: Cắt từ clip Đứng trước mộ NSƯT Vũ Linh, bà cũng xúc động trách hờn: “Đã nói nó đừng hút thuốc nữa mà ai mang thuốc qua cúng nữa. Đừng có cúng thuốc nữa. Lên đây thì sướng rồi, mặc sức mà hút thuốc, uống rượu không ai la, không ai rầy hết, sướng rồi. Nhưng mà làm gì làm phải đi chùa, đi vô chùa nghe kinh Phật chứ không phải ở ngoài này rồi hút thuốc, uống rượu nha chưa".

Tình nghệ sĩ giữa Diệu Hiền và Vũ Linh khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Cắt từ clip Trước đây, NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh từng có thời gian gắn bó khi hoạt động chung đoàn hát. Trong khoảng thời gian đó, bà luôn hỗ trợ NSƯT Vũ Linh hết mình. Nhờ vậy, NSƯT Vũ Linh dần trưởng thành hơn và có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Tình nghệ sĩ giữa Diệu Hiền và Vũ Linh khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

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