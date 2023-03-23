Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình

Tình đồng nghiệp giữa nghệ sĩ Linh Tâm và cố NSƯT Vũ Linh đến nay vẫn khiến người người ngưỡng mộ, nhắc đến bằng sự tôn trọng. Đến khi đàn anh đã “nhắm mắt xuôi tay”, cách nghệ sĩ Linh Tâm đồng hành bên đàn anh và gia đình ông cũng cho thấy tình cảm lớn lao ông dành cho cố nghệ sĩ không đổi trong suốt bao năm trôi qua.

Tình đồng nghiệp giữa nghệ sĩ Linh Tâm và cố NSƯT Vũ Linh đến nay vẫn khiến người người ngưỡng mộ, nhắc đến bằng sự tôn trọng - Ảnh: Internet

Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã có mặt tại nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để cùng gia đình làm thất thứ 2 cho anh Năm (cách gọi thân mật NSƯT Vũ Linh). Sự có mặt của ông đã nhận được nhiều quan tâm từ công chúng bởi dù cố NSƯT Vũ Linh có mối quan hệ rộng, đông đảo đồng nghiệp mến mộ nhưng không phải ai cũng dành thời gian, tâm huyết đồng hành cùng gia đình đến tận thời điểm hiện tại như Linh Tâm.