Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình

Hậu trường 23/03/2023 11:03

Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã có mặt tại nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để cùng gia đình làm thất thứ 2 cho anh Năm (cách gọi thân mật NSƯT Vũ Linh).

Tình đồng nghiệp giữa nghệ sĩ Linh Tâm và cố NSƯT Vũ Linh đến nay vẫn khiến người người ngưỡng mộ, nhắc đến bằng sự tôn trọng. Đến khi đàn anh đã “nhắm mắt xuôi tay”, cách nghệ sĩ Linh Tâm đồng hành bên đàn anh và gia đình ông cũng cho thấy tình cảm lớn lao ông dành cho cố nghệ sĩ không đổi trong suốt bao năm trôi qua.

Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình - Ảnh 1
Tình đồng nghiệp giữa nghệ sĩ Linh Tâm và cố NSƯT Vũ Linh đến nay vẫn khiến người người ngưỡng mộ, nhắc đến bằng sự tôn trọng - Ảnh: Internet

Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã có mặt tại nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để cùng gia đình làm thất thứ 2 cho anh Năm (cách gọi thân mật NSƯT Vũ Linh). Sự có mặt của ông đã nhận được nhiều quan tâm từ công chúng bởi dù cố NSƯT Vũ Linh có mối quan hệ rộng, đông đảo đồng nghiệp mến mộ nhưng không phải ai cũng dành thời gian, tâm huyết đồng hành cùng gia đình đến tận thời điểm hiện tại như Linh Tâm.

Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình - Ảnh 2
Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã có mặt tại nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để cùng gia đình làm thất thứ 2 cho anh Năm (cách gọi thân mật NSƯT Vũ Linh) - Ảnh: Internet

Trước Tết, trong lúc NSƯT Vũ Linh đang chống chọi bệnh tật, Linh Tâm cũng có chuyến ghé thăm đàn anh. Giọng ca sinh năm 1962 cho hay khi ấy đàn anh mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy tiếp chuyện cùng. Trong lòng Linh Tâm, NSƯT Vũ Linh là người anh hết lòng với đàn em, luôn âm thầm giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn.

Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình - Ảnh 3
Trong lòng Linh Tâm, NSƯT Vũ Linh là người anh hết lòng với đàn em, luôn âm thầm giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn - Ảnh: Internet

Nếu như trên sân khấu NSƯT Vũ Linh thường nhận vai thiện thì trái ngược Linh Tâm lại chuyên trị các vai phản diện. Dù vậy, ông hài lòng với sự sắp đặt này bởi trong đời sống, thiện - ác cũng là một cặp song song không thể tách rời. Những kỷ niệm cùng NSƯT Vũ Linh đã khiến ông vô cùng xúc động:

Em hạnh phúc được cùng anh góp mặt trên đường nghệ thuật… con đường này giờ chỉ còn mình em lây lất bước đi… không tri kỷ… không bạn đồng hành… Em sẽ cố gắng nén đau để bước tiếp đến khi nào không còn hơi sức nữa… mà không em đang đi với anh mà. Anh mãi mãi trong tim của em". 

Cúng thất 'anh Năm' NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt kề cận, đồng hành cùng gia đình - Ảnh 4
Cả hai có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau - Ảnh: Thanh Niên
Dù bệnh nặng và đi lại khó khăn, NSƯT Diệu Hiền vẫn vượt hơn 60km đến thăm mộ của NSƯT Vũ Linh

Dù bệnh nặng và đi lại khó khăn, NSƯT Diệu Hiền vẫn vượt hơn 60km đến thăm mộ của NSƯT Vũ Linh

Đứng trước mộ của Vũ Linh, bà vẫn cố gắng đứng dậy thắp nhang cho đàn em. Bà tiết lộ hôm trước nằm chiêm bao thấy NSƯT Vũ Linh nên hôm nay phải đến mộ thăm người em luôn.

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