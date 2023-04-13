Mỹ Tâm chính thức thừa nhận có 'người yêu', ngượng nghịu tiết lộ thói quen gọi điện chúc ngủ ngon mỗi tối

Hậu trường 13/04/2023 09:35

Mỹ Tâm trải lòng: "Trong góc khuất nào đó, tôi cũng có người để chia sẻ và tâm sự. Điều đó để cho thấy tôi cũng là người bình thường thôi, chứ không cao siêu".

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm khéo léo tiết lộ về nửa kia của mình, thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, nữ ca sĩ "Ước gì" ngượng ngịu cho biết người cô dành lời chúc ngủ ngon qua điện thoại (xuất hiện phân cảnh trong phim) chính là bạn trai mình. Tuy nhiên, về danh tính người này, Mỹ Tâm vẫn quyết giữ kín mà chỉ nói vui rằng: "Đó là người đó đó".

Mỹ Tâm chính thức thừa nhận có 'người yêu', ngượng nghịu tiết lộ thói quen gọi điện chúc ngủ ngon mỗi tối - Ảnh 1
Thời gian qua, Mỹ Tâm liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Mai Tài Phến - Ảnh: Internet

Mỹ Tâm trải lòng: "Trong tất cả việc tôi làm, tôi phải chia sẻ thật lòng. Bình thường, mọi người sẽ thấy tôi không nói chuyện với ai, chỉ có công việc thì cũng không đúng lắm. Tôi đã để dành một phân đoạn đó để cho thấy được bản thân cũng có người để nói 'Chúc ngủ ngon nha'.

Trong góc khuất nào đó, tôi cũng có người để chia sẻ và tâm sự. Điều đó để cho thấy tôi cũng là người bình thường thôi, chứ không cao siêu. Tôi cũng biết tham lam, sân si, giận hờn, ích kỷ. Lâu lâu, tôi phải tỉnh táo để biết mình là ai". Đặc biệt, nữ ca sĩ tiết lộ đến giờ, thói quen chúc ngủ ngon với người đó vẫn còn.

Mỹ Tâm chính thức thừa nhận có 'người yêu', ngượng nghịu tiết lộ thói quen gọi điện chúc ngủ ngon mỗi tối - Ảnh 2
Về danh tính người này, Mỹ Tâm vẫn quyết giữ kín mà chỉ nói vui rằng: "Đó là người đó đó" - Ảnh: Internet

Đjca biệt, chủ nhân hit Hẹn ước từ hư vô cũng thừa nhận mình là người "chiến" khi chơi game. Cô đã lập nick ảo để chơi game trên mạng. Thỉnh thoảng, Mỹ Tâm dành thời gian rảnh để giải trí nhưng chơi xong "cứ bị ghiền". Cô bỏ chơi một thời gian nhưng lại tiếp tục ghiền vào thời điểm dịch. Bây giờ, nữ ca sĩ nói mình không còn bị "nghiện" nữa.

Chia sẻ thêm về bộ phim mới ra mắt, Mỹ Tâm cùng ê-kíp đã phải xem, xử lý khoảng 80.000 file (từ điện thoại lẫn camera). Thậm chí, cô không thể nhớ số lần mình xem lại bộ phim. Nhiều đoạn nữ ca sĩ muốn đưa vào nhưng phải tuân thủ theo kịch bản nhằm mang đến cho người hâm mộ bộ phim chỉn chu, đủ độ hay. Để gói gọn tất cả trong 105 phút, cô đã phải chắt chiu từng chi tiết.

Mỹ Tâm chính thức thừa nhận có 'người yêu', ngượng nghịu tiết lộ thói quen gọi điện chúc ngủ ngon mỗi tối - Ảnh 3
Cô đã quyết định làm bộ phim này vì muốn truyền cảm hứng đến mọi người rằng bất kể thứ gì cũng có thể đạt được miễn bạn theo đuổi đến cùng - Ảnh: Internet

Tác phẩm cho thấy sự chân thật, tình cảm của nữ ca sĩ dành cho những ai theo dõi mình suốt 20 năm qua. Cô đã quyết định làm bộ phim này vì muốn truyền cảm hứng đến mọi người rằng bất kể thứ gì cũng có thể đạt được miễn bạn theo đuổi đến cùng.

Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai

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Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng dân tình thường bắt gặp những hành động thân mật hay những hint hẹn hò nên cặp đôi liên tục được "đẩy thuyền" nhiệt tình.

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