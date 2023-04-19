Gia tài 'đồ sộ' của Thu Trang sau hơn 20 năm làm nghề: Biến hóa đa dạng vai diễn, cả hài lẫn bi đều ấn tượng

Khác với hình ảnh vui vẻ, nhí nhố ngoài đời thực, Thu Trang đã hoàn toàn lột xác khi mang đến một mẹ Mưa đầy bất hạnh trong thân phận là cô gái khờ. Thu Trang đã khắc họa được chân dung một người mẹ khù khờ nhưng hết mực thương con. Sự đấu tranh của người phụ nữ yếu ớt trước những bất công của cuộc sống đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Hình ảnh ra sức bảo vệ con mình bằng lương tri của một người làm mẹ thực sự tạo nên những rung động mạnh mẽ cho người xem. Đây cũng được xem là bước ngoặt đầy ấn tượng của Thu Trang trên màn ảnh rộng.

Xuất hiện trong bộ phim Tết "Đôi mắt âm dương", Thu Trang đã cho khán giả thấy sự chín muồi trong diễn xuất của mình. Trong phim, cô vào vai một cô họa sĩ bị “ám ảnh” bởi hình bóng của người con gái tên Lisa, cũng như gây ấn tượng ở các phân cảnh xung đột với chồng (Quốc Trường). Ngoài việc khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, Thu Trang cũng đã có những màn quăng miếng gây tiếng cười cho khán giả khi kết hợp với diễn viên La Thành. Qua đó cũng có thể thấy được khả năng diễn xuất của Thu Trang đã ngày càng thăng hạng và chiếm được tình cảm của khán giả.

Diễn xuất thăng hạng trong từng vai diễn - Ảnh: Internet

Thu Quỳnh của "Tiệc trăng máu" - Người phụ nữ mạnh mẽ muốn thoát mác "Gái nhà lành"

Thu Trang muốn thoát mác "Gái nhà lành" - Ảnh: Internet

Không phải là vai tâm lý nặng đầu tiên cô đảm nhận nhưng nhân vật Thu Quỳnh trong "Tiệc trăng máu" đã một lần nữa cho thấy diễn xuất đỉnh cao của Thu Trang. Trong phim, cô vào vai người phụ nữ luôn chịu sự kìm hãm của chồng, đồng thời, luôn mong muốn thoát khỏi cái mác “gái nhà lành”. Nhân vật của cô đòi hỏi một sự khai thác mạnh mẽ về chiều sâu tâm lý cũng như sự bùng nổ trong diễn xuất. Số phận của Thu Quỳnh trong "Tiệc trăng máu" khiến người ta phải dở khóc dở cười lẫn đau xót vì một người phụ nữ bị kìm hãm bởi sự độc tài, độc đoán của người chồng (Thái Hòa).

Chị 13 của "Chị Mười Ba" - "Đại tỷ" giang hồ đầy mạnh mẽ

Phim "Chị Mười Ba" của Thu Trang - Ảnh: Internet

Vai diễn Chị 13 có thể nói là vai diễn nữ cường đầu tiên mà Thu Trang hóa thân. Mạnh mẽ, nghĩa hiệp là những tính từ khán giả dành cho nhân vật “Chị Mười Ba” của Thu Trang. Không chỉ thử sức với đề tài hành động, Thu Trang còn làm cho khán giả đứng ngồi không yên bởi những phân cảnh đánh đấm của cô nàng. Trong phim, cô không những khắc họa thành công hình ảnh một "Đại tỷ" giang hồ hành hiệp, trường nghĩa mà cô còn cho khán giả thấy được diễn xuất đỉnh cao của cô trong những màn đấu tranh tâm lý. Đây có thể được đánh giá là vai diễn cho thấy sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất và phong cách của Thu Trang từ ngày đầu vào nghề.

Nhân vật nữ cường Chị Mười Ba - Ảnh: Internet

Mai Mai trong "Chìa khóa trăm tỷ" - Cô gái ế mê trai, lầy lội

Không ngừng thể hiện sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất của mình, Thu Trang một lần nữa hóa thân thành một nhân vật vô cùng lạ lẫm với khán giả trong vai Mai Mai. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng tới nơi - hài hước tới chốn, Thu Trang đã thành công hóa thân thành nhân vật gái ế mê trai lầy lội nhưng vẫn sẵn sàng bày tỏ không ngại từ chối. Thông qua chuyện tình vừa dễ thương, vừa hài hước dành cho Phan Thạch (Kiều Minh Tuấn đóng), nhân vật Mai Mai do Thu Trang thể hiện đã đem lại nhiều cảm tình trong lòng khán giả.

Mai Mai do Thu Trang thể hiện đã đem lại nhiều cảm tình trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Con Nhót trong "Con Nhót mót chồng" - Một nhân vật đời hơn bao giờ hết

Trở lại với màn ảnh rộng, Thu Trang sẽ mang đến cho khán giả một hình ảnh đời hơn, sâu sắc hơn với nhân vật con Nhót. "Không phải kỹ thuật, nhân vật này đòi hỏi rất nhiều về chiều sâu cảm xúc. Nếu kỹ thuật thì tôi có chiêu để làm nhưng nếu câu chuyện thiên về cảm xúc thì tôi chỉ có thể thấu hiểu, lắng nghe nhân vật để thể hiện tất cả những suy nghĩ, tâm tình đó một cách tự nhiên nhất. Để trong mỗi khoảnh khắc của phim, quyết định hay lời nói không phải là Thu Trang nói mà là Nhót nói", Thu Trang chia sẻ với Dân Việt.

Con Nhót trong "Con Nhót mót chồng" - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa lên sóng nhưng nhân vật Nhót mà Thu Trang đảm nhận đã để lại cảm tình tốt trong lòng khán giả thông qua hình ảnh trên poster và đoạn teaser được công bố trước đó. Không lặp lại màu sắc trong bất kỳ nhân vật nào, Thu Trang đã chứng tỏ được kỹ năng diễn xuất cũng như khả năng hóa thân một cách tự nhiên vào từng nhân vật. Thông qua đó, các nhân vật mà cô đảm nhận cũng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.