Giữa nghi vấn 'đẻ thuê', Trương Mỹ Nhân mạnh dạn tung ảnh chứng minh, ai ngờ nhận về kết đắng

Mới đây nhất, trên mạng xã hội Trương Mỹ Nhân vừa chia sẻ hình ảnh hồi bé của mình và nhóc tỳ kèm dòng trạng thái:"Mẹ Nhân - Bona. Chứng minh cho mọi người thấy con gái tui cũng giống tui nha. Hồi nhỏ tui cũng dễ thương vậy đó".

Tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai con gái đầu lòng với Phí Ngọc Hưng. Nhóc tỳ tên thân mật là Bona, năm nay đã được gần 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên cạnh nhóc tỳ.

Bona, năm nay đã được gần 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Ấy thế nhưng, trớ trêu thay, đa số người hâm mộ đều nhận xét bé Bona giống ba nhiều hơn, khiến mỹ nhân 9x phải than trời: "Buồn ghê, sao ai cũng bảo chỉ giống mỗi tóc vậy". Có thể thấy, Trương Mỹ Nhân lại là người đẹp tiếp theo nhập hội "đẻ thuê Vbiz" rồi đây.

Đa số người hâm mộ đều nhận xét bé Bona giống ba nhiều hơn, khiến mỹ nhân 9x phải than trời - Ảnh: Chụp màn hình

Có người còn đặt biệt danh cho Bona là phiên bản nữ của ba. Tuy càng lớn, Bona cũng có những sự thay đổi theo thời gian tuy nhiên những đường nét trên gương mặt của cô bé vẫn rất giống Phí Ngọc Hưng. Bona cũng được dự đoán tương lai sẽ là một mỹ nhân Việt nổi tiếng như ba, mẹ.

Có người còn đặt biệt danh cho Bona là phiên bản nữ của ba - Ảnh: FBNV

Chính Trương Mỹ Nhân cũng vô cùng bất ngờ khi con gái có ngoại hình giống ba như đúc. Từ khi mới ra đời, Bona đã cho thấy nhiều nét tương đồng với ba từ đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ, má phúng phính, nước da trắng,... Tất cả đều được “thừa hưởng” trọn vẹn từ ba Phí Ngọc Hưng.

Từ khi Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân công khai con gái, khán giả đã vô cùng bất ngờ bởi gần như họ chỉ tham gia cùng nhau một vài chương trình, không có dấu hiệu nào được cho là đang hẹn hò. Một phần nguyên nhân được cho là do họ hoạt động khác lĩnh vực nên không có nhiều tương tác hay để lại chi tiết làm khán giả nghi vấn mối quan hệ.

Cả gia đình thường xuyên dành thời gian đi chơi cùng nhau - Ảnh: FBNV

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, tại TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1m78, từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 2011, Mỹ Nhân thử sức tại Miss Teen song không đạt được kết quả khả quan. Sau khi thi đậu đại học, Trương Mỹ Nhân đầu quân cho công ty Vũ Khắc Tiệp, được đào tạo để thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng không đoạt giải.

Trương Mỹ Nhân cũng từng được vinh danh giải vàng Người mẫu trẻ châu Á 2015 thuộc khuôn khổ giải thưởng New Star Model Contest 2015 của Hàn Quốc. Năm 2016, Mỹ Nhân thông báo ngừng hợp tác với Vũ Khắc Tiệp, bắt đầu hoạt động độc lập.