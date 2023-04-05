Trương Mỹ Nhân 'hối hận' vì sống thử ở tuổi 19, định làm mẹ đơn thân khi mang thai, không ép bạn trai chịu trách nhiệm

Hậu trường 05/04/2023 11:26

Bẵng đi 1 thời gian, khán giả dường như thấy Trương Mỹ Nhân "đóng băng" mọi hoạt động. Cho đến tháng 7/2022, người đẹp 9X gây bất ngờ khi công khai hình ảnh ái nữ đầu lòng 2 tuổi có tên Bona.

 

Bước ra từ chương trình The Face 2017, Trương Mỹ Nhân nhận nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ nhan sắc ngọt ngào, đốn mắt. Những năm gần đây, nữ người mẫu còn bén duyên khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực diễn xuất.

Tuy nhiên, bẵng đi 1 thời gian, khán giả dường như thấy Trương Mỹ Nhân "đóng băng" mọi hoạt động. Cho đến tháng 7/2022, người đẹp 9X gây bất ngờ khi công khai hình ảnh ái nữ đầu lòng 2 tuổi có tên Bona. Cô bé cực bụ bẵm, sở hữu nhiều nét giống nữ diễn viên.

Trương Mỹ Nhân 'hối hận' vì sống thử ở tuổi 19, định làm mẹ đơn thân khi mang thai, không ép bạn trai chịu trách nhiệm - Ảnh 1
Tháng 7/2022, người đẹp 9X gây bất ngờ khi công khai hình ảnh ái nữ đầu lòng 2 tuổi có tên Bona - Ảnh: Internet

Trước đó, mỹ nhân Việt gốc Sài thành cũng tiết lộ con đường tình duyên đầy trắc trở của bản thân trong quá khứ. Cô từng sống thử với bạn trai vào năm 19 tuổi: "Tôi từng sống thử và sau mỗi lần chia tay tôi cảm thấy có những khó khăn khi muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Nhưng với tôi thì khó khăn gì cũng không quan trọng vì tôi tin nếu đối phương thật sự yêu và hiểu cho mình sẽ bỏ qua mọi thứ đã qua".

Trương Mỹ Nhân 'hối hận' vì sống thử ở tuổi 19, định làm mẹ đơn thân khi mang thai, không ép bạn trai chịu trách nhiệm - Ảnh 2
Đầu năm 2023, Phí Ngọc Hưng cũng đã chính thức cầu hôn Trương Mỹ Nhân - Ảnh: Internet

Theo Mỹ Nhân, nếu được lựa chọn lại thì cô sẽ không sống thử ở tuổi 19 bởi vì thời gian ấy, cô chưa có đủ kinh nghiệm cũng như vốn sống để ở cùng một ai đó. Sau khi biết mình mang thai, Trương Mỹ Nhân cũng không ép buộc bạn trai chịu trách nhiệm.

Trương Mỹ Nhân 'hối hận' vì sống thử ở tuổi 19, định làm mẹ đơn thân khi mang thai, không ép bạn trai chịu trách nhiệm - Ảnh 3
Dù thời gian đầu gặp nhiều khó khăn nhưng hiện tại Trương Mỹ Nhân cảm thấy viên mãn bên tổ ấm nhỏ - Ảnh: Internet

Chia sẻ về thêm bố Bona, Trương Mỹ Nhân bộc bạch: "Thật lòng, tôi đã mong bạn trai chọn sự nghiệp. Bạn ấy có thể không cần yêu tôi nữa, cứ coi như không có gì đi thì tôi vẫn sẽ là single mom, đẻ con ra thôi cho nên đừng quan tâm, chia tay tôi luôn cũng được. Nhưng bạn rất nghĩa khí, dám làm dám nhận, vẫn rất yêu thương, đối xử bình thường với tôi và con".

Trương Mỹ Nhân 'hối hận' vì sống thử ở tuổi 19, định làm mẹ đơn thân khi mang thai, không ép bạn trai chịu trách nhiệm - Ảnh 4
Đôi uyên ương trẻ hiện tại đang sống viên mãn khi sở hữu đầy đủ cả nhà lẫn xe sang - Ảnh: Internet

Dù thời gian đầu gặp nhiều khó khăn nhưng hiện tại Trương Mỹ Nhân cảm thấy viên mãn bên tổ ấm nhỏ. Đầu năm 2023, Phí Ngọc Hưng cũng đã chính thức cầu hôn Trương Mỹ Nhân. Đôi uyên ương trẻ hiện tại sở hữu đầy đủ cả nhà lẫn xe sang. 

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