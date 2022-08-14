Trương Mỹ Nhân tiết lộ năm 19 tuổi đã sống thử cùng bạn trai, nếu được quay trở lại sẽ không hành xử như vậy

Hậu trường 14/08/2022 20:32

Trương Mỹ Nhân chia sẻ rằng cô đã từng dọn ra sống thử cùng bạn trai từ năm 19 tuổi. Tuy nhiên, giờ đây, khi nhìn lại quá khứ, nếu được sống lại tuổi 19 một lần nữa, người đẹp cho rằng mình sẽ không hành xử như vậy.

Mới đây, xuất hiện trong chương hình truyền hình, Trương Mỹ Nhân đã có những chia sẻ thầm kín khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, Trương Mỹ Nhân tiết lộ bản thân bắt đầu sống thử từ năm mới 19 tuổi. Nhưng nếu được lựa chọn lại, cô sẽ không sống thử ở độ tuổi còn quá trẻ đó.

Trương Mỹ Nhân tiết lộ năm 19 tuổi đã sống thử cùng bạn trai, nếu được quay trở lại sẽ không hành xử như vậy - Ảnh 1
Trương Mỹ Nhân tiết lộ sống thử từ năm 19 tuổi. (Ảnh minh họa: Internet)

Trương Mỹ Nhân tâm sự: “Em từng sống thử và sau mỗi lần chia tay em cảm thấy có những khó khăn khi muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Nhưng với em thì khó khăn gì cũng không quan trọng vì em tin nếu đối phương thật sự yêu và hiểu cho em sẽ bỏ qua mọi thứ đã qua".

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Ngoài ra, người đẹp cũng cho biết thêm, ở tuổi 19 cô chưa có đủ kinh nghiệm cũng như vốn sống để ở cùng một ai đó, và nếu chịu tổn thương thì sẽ như một vết sẹo lớn rất khó chữa lành

 “Ở tuổi 19 mà sống thử là một điều thiên về cảm xúc muốn gắn bó bên cạnh người mình yêu. Còn ở độ tuổi hiện giờ, 27 tuổi khi quyết định sống thử, tôi cần phải suy nghĩ nhiều vì sống thử lúc này là muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ ở tương lai”_Trương Mỹ Nhân nói thêm

Trương Mỹ Nhân tiết lộ năm 19 tuổi đã sống thử cùng bạn trai, nếu được quay trở lại sẽ không hành xử như vậy - Ảnh 3
Trương Mỹ Nhân và con gái. (Ảnh minh họa: Internet)

Gần đây nhất, Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người bất ngờ khi công khai danh tính con gái đầu lòng. Được biết, cô công chúa của Trương Mỹ Nhân đã tròn 2 tuổi, tên thân mật là Bona. Cô bé được nhận xét đáng yêu và xinh đẹp như mẹ.

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường

Trương Mỹ Nhân lộ diện sau khi công khai con gái 2 tuổi, óc dáng của cô qua ống kính của “team qua đường” khiến nhiều người không không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi.

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