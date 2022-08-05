Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường

Mới đây, Trương Mỹ Nhân thu hút sự quan tâm của dân mạng khi bất ngờ công khai chuyện làm mẹ ở tuổi 25. Thông tin này đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước nay Trương Mỹ Nhân rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Sau khi công khai sinh con bí mật, người đẹp sinh năm 1995 đã gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện họp báo phim.

Bài đăng của Trương Mỹ Nhân khi tham gia một sự kiện họp báo phim trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, người đẹp diện một set đồ màu hồng vô cùng nổi bật gồm áo croptop hai dây và chân váy ngắn, khoe trọn vẹn vòng eo con kiến. Chiếc váy ngắn cũng làm tôn lên đôi chân dài 1,2m của Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Nhìn vóc dáng của Trương Mỹ Nhân, nhiều người không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi. Ai cũng ngưỡng mộ trước tốc độ lấy lại vóc dáng của nữ diễn viên.