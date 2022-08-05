Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường

Hậu trường 05/08/2022 09:31

Trương Mỹ Nhân lộ diện sau khi công khai con gái 2 tuổi, óc dáng của cô qua ống kính của “team qua đường” khiến nhiều người không không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi.

Mới đây, Trương Mỹ Nhân thu hút sự quan tâm của dân mạng khi bất ngờ công khai chuyện làm mẹ ở tuổi 25. Thông tin này đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước nay Trương Mỹ Nhân rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Sau khi công khai sinh con bí mật, người đẹp sinh năm 1995 đã gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện họp báo phim.

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 1
Bài đăng của Trương Mỹ Nhân khi tham gia một sự kiện họp báo phim trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, người đẹp diện một set đồ màu hồng vô cùng nổi bật gồm áo croptop hai dây và chân váy ngắn, khoe trọn vẹn vòng eo con kiến. Chiếc váy ngắn cũng làm tôn lên đôi chân dài 1,2m của Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Nhìn vóc dáng của Trương Mỹ Nhân, nhiều người không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi. Ai cũng ngưỡng mộ trước tốc độ lấy lại vóc dáng của nữ diễn viên.

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 2

 Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 3

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 4
Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng cô không hề xuống phong độ, trái lại còn trở nên đẹp và mặn mà hơn xưa - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Đặc biệt, với nhan sắc xinh đẹp và thân hình thon gọn, nuột nà của bà mẹ 1 con đã được chứng thực qua camera thường. Phải nói Trương Mỹ Nhân không hề bị dìm hàng trong ống kính của “team qua đường”. Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng cô không hề xuống phong độ, trái lại còn trở nên đẹp và mặn mà hơn xưa. 

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 5
Ngay ống kính của “team qua đường” sắc vóc của Trương Mỹ Nhân vẫn không hề bị dìm - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Trước đó, Trương Mỹ Nhân đã khoe loạt ảnh con gái Bona 2 tuổi nhưng lại không công khai ba của em bé. Dân tình cho rằng Phí Ngọc Hưng chính là cha của bé Bona bởi anh chàng cũng đăng ảnh trong chúc mừng sinh nhật con gái 2 tuổi. Không chỉ có vậy, netizen còn nhận xét rằng Bona có ngoại hình giống hệt Phí Ngọc Hưng.

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 6
Trương Mỹ Nhân vừa công khai con gái 2 tuổi của mình - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường - Ảnh 7
Phí Ngọc Hưng cũng đăng bài chúc mừng sinh nhật con gái 2 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình
Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt?

Danh tính cha con gái 2 tuổi của Trương Mỹ Nhân dần được hé lộ, là hotboy quen mặt của showbiz Việt?

Cả hai đều đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái 2 tuổi trong cùng một ngày lại cùng tên, trùng hợp đến thế sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Mỹ Nhân Á hậu Trương Mỹ Nhân Phí Ngọc Hưng

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 48 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An