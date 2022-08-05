Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường

Trương Mỹ Nhân lộ diện sau khi công khai con gái 2 tuổi, óc dáng của cô qua ống kính của “team qua đường” khiến nhiều người không không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi.
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Mới đây, Trương Mỹ Nhân thu hút sự quan tâm của dân mạng khi bất ngờ công khai chuyện làm mẹ ở tuổi 25. Thông tin này đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước nay Trương Mỹ Nhân rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Sau khi công khai sinh con bí mật, người đẹp sinh năm 1995 đã gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện họp báo phim.
Tại đây, người đẹp diện một set đồ màu hồng vô cùng nổi bật gồm áo croptop hai dây và chân váy ngắn, khoe trọn vẹn vòng eo con kiến. Chiếc váy ngắn cũng làm tôn lên đôi chân dài 1,2m của Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Nhìn vóc dáng của Trương Mỹ Nhân, nhiều người không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi. Ai cũng ngưỡng mộ trước tốc độ lấy lại vóc dáng của nữ diễn viên.
Đặc biệt, với nhan sắc xinh đẹp và thân hình thon gọn, nuột nà của bà mẹ 1 con đã được chứng thực qua camera thường. Phải nói Trương Mỹ Nhân không hề bị dìm hàng trong ống kính của “team qua đường”. Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng cô không hề xuống phong độ, trái lại còn trở nên đẹp và mặn mà hơn xưa.
Trước đó, Trương Mỹ Nhân đã khoe loạt ảnh con gái Bona 2 tuổi nhưng lại không công khai ba của em bé. Dân tình cho rằng Phí Ngọc Hưng chính là cha của bé Bona bởi anh chàng cũng đăng ảnh trong chúc mừng sinh nhật con gái 2 tuổi. Không chỉ có vậy, netizen còn nhận xét rằng Bona có ngoại hình giống hệt Phí Ngọc Hưng.