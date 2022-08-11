Bất ngờ trước hình ảnh vòng 2 xồ xề, chằng chịt vết rạn nứt sau sinh của Trương Mỹ Nhân

Trương Mỹ Nhân cho biết cô đã khá sốc khi nhìn thấy những thay đổi của cơ thể sau khi sinh con.

Mới đây, Trương Mỹ Nhân đã đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh về sự thay đổi về vóc dáng trong lúc mang thai và hậu sinh của mình. Theo đó, người đẹp đã ghép hình ảnh của bản thân từ khi mang bầu, sau sinh và ở hiện tại. Người đẹp tỏ ra khá hoang mang với việc vòng 2 vẫn bị rạn nứt dù đã lâm bồn: "Có mẹ nào mới đẻ xong mà cái bụng vẫn còn to và nứt giống Nhân không? Sanh xong mà bụng vẫn to và béo vậy hơi bị sốc luôn". Hình ảnh lúc mang bầu và chiếc bụng chằng chịt vết rạn của Trương Mỹ Nhân. Có thể thấy, dù không bị tăng cân và phá nét quá nhiều trong thai kỳ, song do cơ địa mà vòng 2 Trương Mỹ Nhân thay đổi khá nhiều. Theo chia sẻ thì dù dùng phương pháp sinh thường nhưng sinh xong vòng 2 vẫn to, xồ xề và xuất hiện thêm các vết rạn mới.

Được biết, rạn da là một triệu chứng thường gặp của nhiều thai phụ, tùy theo cơ địa của từng người mà sẽ xuất hiện nhiều hay ít. Nhiều sao nữ VBiz trước đó như Hồ Ngọc Hà hay Hòa Minzy cũng từng tiết lộ về việc bị rạn da gây đau rát, rớm máu khá nặng gây ảnh hưởng đến tâm lý và thẩm mỹ. Nhưng nhờ việc tập luyện chăm chỉ và ăn uống khoa học, Trương Mỹ Nhân của hiện tại đã lấy lại được vóc dáng như xưa. Trong khoảng thời gian 3-6 tháng đầu sau sinh là thời điểm dễ lấy lại vóc dáng nhất, nếu để quá lâu sẽ hình thành "mỡ cứng đầu" và khó giảm hơn. Các mẹ bầu có thể tranh thủ 30-40 phút/ngày để tập luyện đốt mỡ.

Sau hai năm sinh con, Trương Mỹ Nhân hiện đã lấy lại được vóc dáng đẹp như trước đó. Những ngày gần đây, Trương Mỹ Nhân trở thành cái tên gây chú ý khi công khai con gái Bona 2 tuổi nhưng lại không công khai ba của em bé. Dân tình cho rằng Phí Ngọc Hưng chính là cha của bé Bona bởi anh chàng cũng đăng ảnh chúc mừng con gái 2 tuổi trong cùng một ngày với Trương Mỹ Nhân. Đồng thời, dân tình cũng thấy rằng gương mặt bé Bona mang phần nhiều nét giống hệt Phí Ngọc Hưng. Hiện tại, cả Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đều không đề cập gì đến vấn đề tình cảm của cả hai trên mạng xã hội. Bé Bona - con gái Trương Mỹ Nhân Hình ảnh bên con gái Bona được Phí Ngọc Hưng đăng tải.

Hậu công khai con gái, 'bà mẹ một con' Trương Mỹ Nhân lộ diện với body 'đỉnh', bất chấp camera thường Trương Mỹ Nhân lộ diện sau khi công khai con gái 2 tuổi, óc dáng của cô qua ống kính của “team qua đường” khiến nhiều người không không tin được cô đã là mẹ của một nhóc tỳ 2 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-hinh-anh-vong-2-xo-xe-chang-chit-vet-ran-nut-sau-sinh-cua-truong-my-nhan-490594.html