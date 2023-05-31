Lý Hải dẫn đầu 10 người có sức ảnh hưởng MXH, Trấn Thành 'mất hút' trong bảng xếp hạng

Trấn Thành bất ngờ biến mất khỏi ''Top 10 người ảnh hưởng nhất MXH'' thay vào đó là nam ca sĩ Lý Hải, thông tin trên khiến khán giả bất ngờ.

Từ sau khi ra mắt phim điện ảnh Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà được công chúng dành sự quan tâm trong mỗi lần lộ diện. Chỉ trong vài ngày công chiếu, Lý Hải đã có một số thành công nhất định về mặt doanh số. Cũng ngay thời điểm này, xuất hiện nhiều ý kiến so sánh về sản phẩm, thái độ của Trấn Thành và Lý Hải. Trấn Thành và Lý Hải là hai cái tên thường xuyên xuất được đặt lên ''bàn cân'' so sánh Cũng tại thời điểm ra mắt tác phẩm điện ảnh của Lý Hải, Trấn Thành vướng phải một vụ lùm xùm ''quỵt nợ'', lúc này mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào nam MC. Nhiều nguồn tin còn đồn đoán rằng Trấn Thành đã sử dụng ''chiêu trò'' để ngăn cản sự chú ý của công chúng vào phim của Lý Hải. Bởi vì thế nên anh đang gặp phải một luồng chỉ trích không hề nhỏ đến từ khán giả và người hâm mộ Lý Hải.

Đúng ngày công chiếu phim của Lý Hải, nam MC Trấn Thành lại mắc phải lùm xùm ''quỵt nợ'' Mới đây, chuyên trang Buzzmetrics đã đưa ra thống kê và bảng xếp hạng 10 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất tháng 4/2023. Cụ thể, dẫn đầu danh sách này là ca sĩ Lý Hải, theo sau lần lượt là Sơn Tùng, Độ Mixi, Mỹ Tâm,...Màn bứt phá của Lý Hải với khán giả không quá bất ngờ, nguyên nhân là vì sức nóng của "bom tấn phòng vé" Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Nhờ bộ phim khiến lượng thảo luận về Lý Hải trên các nền tảng mạng xã hội tăng đột biến. Lý Hải dẫn đầu Top 10 người có sức ảnh hưởng trên MXH Ngoài ra, Top 10 người ảnh hưởng nhất MXH tháng 4/2023 tiếp tục mất hút một cái tên quen thuộc, đó là Trấn Thành. Hậu loạt ồn ào, đây là lần thứ 2 nam MC đình đám vắng bóng khỏi bảng xếp hạng. Tuy nhiên nhiều khán giả dự đoán Trấn Thành sẽ quay trở lại bảng xếp hạng ở tháng sau bởi sức hút của loạt chương trình đình đám mà anh làm MC.

Trấn Thành biến mất khỏi bảng xếp hạng dù trước đó nam MC liên tục được xuất hiện. Việc nam MC ''mất hút'' trong bảng xếp hạng, có thể là do trong quá khứ anh đã khiến khán giả ''ngao ngán'' với những phát ngôn kém duyên và thiếu tế nhị. Điển hình là trong chương trình Giọng ải giọng ai mùa 4, Trấn Thành từng cố chọc cười khán giả khi gán ghép Đức Phúc với Minh Béo. Chưa dừng lại ở đó, tại chương trình Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành cũng gấy sốc với phát ngôn khuyên Tóc Tiên ''thà bỏ chồng chứ đừng bỏ nghề''. Trấn Thành kém duyên với đàn em Đức Phúc trong Giọng ải giọng ai Trấn Thành từng khuyên Tóc Tiên ''bỏ chồng'' trong Ca sĩ mặt nạ Một vài ý kiến cho rằng Trấn Thành thường xuyên mắc phải những tai họa ''từ miệng mà ra''. Nếu không thay đổi và suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi nói Trấn Thành sẽ càng bị công chúng chán ghét và thậm chí ''tẩy chay'' trên các show truyền hình, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của nam MC.

Hari Won bỗng nhiên bị netizen 'réo tên' chỉ vì sự cố ca hát của một nam ca sĩ là bạn thân Trấn Thành Trở thành vợ của một MC đình đám tại Việt Nam vì thế nên nữ ca sĩ Hari Won liên tục bị giới truyền thông lẫn cộng đồng mạng chú ý về tài năng cũng như cuộc sống riêng tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hai-dan-dau-10-nguoi-co-suc-anh-huong-mxh-tran-thanh-mat-hut-trong-bang-xep-hang-587705.html