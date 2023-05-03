Biến căng: Phương Thanh vừa đăng tải trạng thái 'Chị Chanh đang chờ Trấn Thành kiện luôn đây'

Nữ ca sĩ Phương Thanh vừa khiến cộng đồng mạng hoang mang khi đăng dòng trạng thái chỉ đích danh MC Trấn Thành.
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Vào ngày 2/5, trên trang fanpage của nữ ca sĩ Phương Thanh đăng tải những dòng trạng thái úp mở về ''biến căng'' sắp tới khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên': ''BIẾN, muốn chị liên quan thì cứ tự nhiên, khỏi phải suy nghĩ trước khi làm, một khi đã chơi thì chơi tới cùng - chơi là không được bỏ chạy nha tụi em''
Không chỉ vậy, sáng ngày 3/5, ca sĩ Phương Thanh tiếp tục gây bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái chỉ đích danh nam MC Trấn Thành khiến cộng đồng mạng hoang mang.
Cụ thể nữ ca sĩ viết: ''Giang hồ không cần phải đồn.. Chị Chanh cũng đang chờ Trấn Thành kiện luôn đây. Báo đài nha. Nếu đúng thì phải 3 vụ, 1 nhà, 2 vụ showbiz”.
Ngay sau khi đăng tải, nhiều hâm mộ cho rằng hai dòng trạng thái nói trên là liên quan với nhau. Khán giả cũng tò mò để viết rõ thực hư vụ việc.
Khi một người dùng mạng để lại lời bình luận rằng: ''Trời, Trấn Thành rảnh đâu mà đi kiện" ngay lập tức, Phương Thanh cũng có động thái đáp trả cực gắt.
Cộng đồng mạng bắt đầu đặt câu hỏi không hiểu Phương Thanh đang muốn nói điều gì, nhắn nhủ gì đến Trấn Thành. Hiện, dư luận đang đổ dồn sự chú ý về chuyện giữa hai nghệ sĩ. Được biết, trước đó, Phương Thanh và Trấn Thành từng có mối quan hệ khá tốt.
Đến hiện tại, dòng chia sẻ đã gỡ khỏi trang cá nhân của Phương Thanh và nữ ca sỹ vẫn chưa có giải thích gì thêm về những dòng trạng thái của mình.