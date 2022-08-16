Bị đồn hẹn hò tình trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh đã lên tiếng tiết lộ về chuyện tình cảm hiện tại khiến dư luận xôn xao

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Phương Thanh lần đầu tiết lộ chuyện tình cảm khi bị đồn hẹn hò tình trẻ
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Phương Thanh đăng tải bài viết hé lộ tình trạng hiện tại sau một khoảng thời gian bị đồn hẹn hò với tình trẻ kém 20 tuổi.
Cụ thể, nữ ca sĩ nhấn mạnh mình vẫn còn độc thân, Phương Thanh viết: “Em vẫn còn độc thân á nha, đừng đồn em có trai rồi là không có trai nào dám cưa em nữa á. Phải để cho có người cưa em, để cho em được đổ với trai binh nghiệp nữa chứ”.
Trước đó, dân mạng từng “dậy sóng” khi giọng ca “Trống Vắng” công khai tình trẻ Doãn Chí Kiên kém cô 12 tuổi. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ vướng phải loạt công kích của cư dân mạng khi dùng chuyện tình cảm để PR cho sản phẩm âm nhạc. Đứng giữa "tâm bão" phẫn nộ của dư luận, Phương Thanh lên tiếng cô và Doãn Chí Kiên là “người yêu” trong MV và tri kỉ ngoài đời thực. Với câu trả lời không thõa đáng, nữ ca sĩ nhận không ít chỉ trích từ cư dân mạng.
Hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1973 đang làm mẹ đơn thân, con gái nữ ca sĩ hiện nay 17 tuổi tên Bùi Hà Phương Nghi. Nữ ca sĩ hiếm hoi chia sẻ thông tin về bố của con gái, tuy nhiên cô từng chia sẻ rất hạnh phúc khi làm mẹ. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ chỉ muốn tìm được một tri kỷ trong cuộc sống.