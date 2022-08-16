Bị đồn hẹn hò tình trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh đã lên tiếng tiết lộ về chuyện tình cảm hiện tại khiến dư luận xôn xao

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Phương Thanh đăng tải bài viết hé lộ tình trạng hiện tại sau một khoảng thời gian bị đồn hẹn hò với tình trẻ kém 20 tuổi.

Cụ thể, nữ ca sĩ nhấn mạnh mình vẫn còn độc thân, Phương Thanh viết: “Em vẫn còn độc thân á nha, đừng đồn em có trai rồi là không có trai nào dám cưa em nữa á. Phải để cho có người cưa em, để cho em được đổ với trai binh nghiệp nữa chứ”.