Hình ảnh NSND Công Lý vui vẻ đi chơi cùng bà xã trên xe lăn khiến nhiều người rưng rưng xúc động

Trước sự quan tâm của khán giả, NSND Công Lý cũng mong muốn sớm ngày bình phục để trở lại đóng góp cho nghệ thuật.

2 năm sau biến cố đột quỵ tại nhà riêng, hiện tại, sức khỏe NSND Công Lý có nhiều tiến triển tốt. Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, người vợ kém 15 tuổi Ngọc Hà luôn kề vai sát cánh, là chỗ dựa tinh thần để anh vượt qua mọi khó khăn. Thời gian dài điều trị bệnh tật, NSND Công Lý luôn được vợ kề cạnh, chăm sóc chu đáo. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đăng tải tấm hình nam nghệ sĩ ngồi xe lăn được vợ đẩy đi chơi. Cô viết: "Đẩy chồng đi chơi mà làm quá không quý vị? Hớn hở cả vợ lẫn chồng không ạ?". Có thể thấy, thần sắc của nam nghệ sĩ tươi tắn và hào hứng.

Hình ảnh bà xã Ngọc Hà cùng NSND Công Lý vui vẻ đi chơi cùng nhau. Sức khoẻ đã ngày càng thiện hơn rất nhiều nhưng vì di chuyển thời gian dài nên anh vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn để đảm bảo sức khoẻ. NSND Công Lý vẫn hàng ngày tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới bài viết,khán giả đặc biệt khen ngợi Ngọc Hà hết lời khi luôn bên cạnh chồng lúc khó khăn nhất, cùng với đó là lời chúc Công Lý mau chóng bình phục để sớm ngày trở lại với nghệ thuật và khán giả.

Khán giả dành lời khen ngợi, khâm phục tới bà xã của Công Lý. Trước tình cảm của khán giả, NSND Công Lý chia sẻ: "Qua sự việc này, Công Lý muốn gửi tới quý vị một lời cảm ơn từ tấm lòng, Công Lý đã vượt qua một cách vất vả! Không biết nói gì hơn, Công Lý muốn hồi phục thật nhanh để có thể sẵn sàng lại tiếp tục phục vụ quý vị khán giả những điều mong muốn nhiều hơn nữa". Hiện tại tình hình sức khỏe của NSND Công Lý đã có tiến triển hơn trước. Nghệ sĩ Công Lý và bà xã đã có 5 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung 1 nhà. Cả hai kết hôn vào tháng 1/2021. Bà xã kém Công Lý 15 tuổi. Khoảng thời gian sống chung với Ngọc Hà, Công Lý từng chia sẻ rất hạnh phúc vì có người hỗ trợ hình ảnh, chăm sóc bản thân chu đáo. Người vợ kém 15 tuổi Ngọc Hà là người luôn ở bên, ủng hộ anh trong suốt quãng thời gian dài. Vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý đã bị đột quỵ và gây ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ. Trong suốt một thời gian dài, nghệ sĩ Công Lý phải nằm viện để điều trị và vắng bóng trên màn ảnh. Bà xã Ngọc Hà chính là người ở bên kề cạnh chăm sóc và quan tâm tới "Bắc Đẩu".

Bà xã NSND Công Lý rơi nước mắt trước hành động đặc biệt của người hâm mộ Dòng chia sẻ mới nhất của vợ NSND công lý khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-nsnd-cong-ly-vui-ve-i-choi-cung-ba-xa-tren-xe-lan-khien-nhieu-nguoi-rung-rung-xuc-ong-595727.html