Bà xã NSND Công Lý xót xa nhớ lại quãng thời gian cùng chồng vượt qua bạo bệnh: 'Không biết em đã mạnh mẽ ra sao'

Hậu trường 23/06/2023 11:01

Những chia sẻ hết sức xúc động của Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của đồng nghiệp và khán giả.

Mới đây trên trang cá nhân, vợ NSND Công Lý đã trải lòng về giai đoạn chồng gặp biến cố, đổ bệnh. Ngọc Hà xúc động viết: "Rất nhiều người hỏi em em vượt qua thế nào, em không biết em đã mạnh mẽ ra sao, nhưng em chỉ biết là mình phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đây là giai đoạn bước đầu, từ khi anh Lý đổ bệnh, tay chân cử động từng tí một. 

Và kỹ thuật viên cho anh Lý những ngày đầu cũng vô cùng kiên trì, nghiêm khắc và anh Lý lúc đó bị ép tập đến mức khủng hoảng. Mọi người nhìn xem, từng cái nhúc nhích cũng thật khó khăn nhưng sẽ ổn nếu mình có niềm tin".

Bà xã NSND Công Lý xót xa nhớ lại quãng thời gian cùng chồng vượt qua bạo bệnh: 'Không biết em đã mạnh mẽ ra sao' - Ảnh 1
Thời gian Công Lý nhập viện, Ngọc Hà luôn cận kề chăm sóc
Bà xã NSND Công Lý xót xa nhớ lại quãng thời gian cùng chồng vượt qua bạo bệnh: 'Không biết em đã mạnh mẽ ra sao' - Ảnh 2
 Khi nam nghệ sĩ trở lại với sân khấu Táo Quân, Ngọc Hà cũng cùng đồng hành

Những trải lòng của bà xã "cô Đẩu" đã nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận động viên và gửi lời chúc Ngọc Hà luôn vững vàng cùng chồng sẻ chia ngọt bùi. Đáng chú ý, những dòng tâm sự của Ngọc Hà còn khiến nữ ca sĩ Lệ Quyên xúc động. Nữ hoàng phòng trà vô cùng khâm phục tấm lòng của cô vợ trẻ của NS Công Lý. Giọng ca sinh năm 1981 khẳng định sự hy sinh của Ngọc Hà không thể nào đong đếm được.

Bà xã NSND Công Lý xót xa nhớ lại quãng thời gian cùng chồng vượt qua bạo bệnh: 'Không biết em đã mạnh mẽ ra sao' - Ảnh 3
Bình luận của ca sĩ Lệ Quyên.

"Không thể đếm được công lao của em cùng anh Lý nỗ lực. Đàn bà yêu chồng mỗi người một cách hy sinh, em chắc chắn sẽ được bù đắp lại, thương lắm, thương cả hai vợ chồng", ca sĩ Lệ Quyên động viên.

Bà xã NSND Công Lý xót xa nhớ lại quãng thời gian cùng chồng vượt qua bạo bệnh: 'Không biết em đã mạnh mẽ ra sao' - Ảnh 4
Hiện sức khỏe của NS Công Lý đã dẫn ổn định

Được biết, hiện, sức khỏe và tinh thần của "cô Đẩu" đã và đang cải thiện đáng kể sau nhiều tháng xuất viện. Bà xã NSND Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng sau thời gian chữa bệnh. Kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà luôn là người sát cánh bên chồng trên hành trình chữa trị. Khán giả mong rằng sức khỏe của nam nghệ sĩ sớm bình phục hoàn toàn và quay trở lại với sân khấu, phim ảnh.

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Dòng chia sẻ mới nhất của vợ NSND công lý khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động.

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