Mới đây trên trang cá nhân, vợ NSND Công Lý đã trải lòng về giai đoạn chồng gặp biến cố, đổ bệnh. Ngọc Hà xúc động viết: "Rất nhiều người hỏi em em vượt qua thế nào, em không biết em đã mạnh mẽ ra sao, nhưng em chỉ biết là mình phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đây là giai đoạn bước đầu, từ khi anh Lý đổ bệnh, tay chân cử động từng tí một.

Và kỹ thuật viên cho anh Lý những ngày đầu cũng vô cùng kiên trì, nghiêm khắc và anh Lý lúc đó bị ép tập đến mức khủng hoảng. Mọi người nhìn xem, từng cái nhúc nhích cũng thật khó khăn nhưng sẽ ổn nếu mình có niềm tin".