NSƯT Xuân Hinh sang thăm NSND Công Lý, còn nhắn nhủ đôi lời thân thương đến 'Cô Đẩu'

Có thể nói, sau khi thông tin Công Lý liên tiếp phải ra vào bệnh viện để điều trị, cả khán giả và anh chị em đồng nghiệp đều dành nhiều sự quan tâm, thăm hỏi nam nghệ sĩ. Mới đây, NSƯT Xuân Hinh đã sang nhà thăm "Cô Đẩu". Những hình ảnh hội ngộ của cđôi bạn sau khi được chia trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Vào giữa năm 2022, thông tin NSND Công Lý gặp phải bạo bệnh khiến khán giả không khỏi xót xa. Sau đó, Ngọc Hà - vợ của nam nghệ sĩ cũng lên tiếng xác nhận chồng gặp bệnh nặng vào năm 2021. Tuy nhiên, thời điểm trước đó, gia đình Công Lý hạn chế chia sẻ thông tin để người hâm mộ không phải lo lắng.

Được biết, Xuân Hinh và Công Lý là những người đồng nghiệp thân thiết. Khi còn khỏe mạnh, cặp đôi không ít lần xuất hiện cùng nhau trên các sân khấu hài kịch, biểu diễn ăn ý mang đến tiếng cười cho nhiều khán giả.

Cụ thể, "Vua hề chèo" nhắn nhủ thân thương đến Công Lý: "Thăm em trai, mong em trai mau khỏe!". Ngoài ra, trong khung hình còn có sự xuất hiện của NSƯT Thu Huyền. Khán giả bày tỏ xúc động, trân trọng trước tình cảm của những đồng nghiệp dành cho Công Lý.

Khán giả dành nhiều lời chúc đến Công Lý mau chóng khỏe mạnh

Không chỉ vậy, Ngọc Hà - vợ Công Lý cũng vui vẻ chia sẻ lại hình ảnh cùng NSƯT Xuân Hinh, kèm dòng trạng thái: "Hôm nay cụ Hinh, chị Huyền Chèo qua thăm em bé Lý. Mà cười từ lúc đến cho tới lúc về. Cụ Hinh vẫn duyên dáng, đáng yêu, cute". Khoảng khắc chung khung hình của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú.

Hình ảnh được vợ Công Lý chia sẻ

Chia sẻ với truyền thông về tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Công Lý, Ngọc Hà chia sẻ: "Ước gì, thời gian đầu Công Lý nghe theo bác sĩ, gắng sức thì giờ trộm vía tốt hơn nhiều. Bác sĩ và kỹ thuật viên đều nói: 100 người bị đột quỵ tổn thương nặng như anh Lý thì may ra mới có 1 người được bình phục như anh Lý. Để phục hồi được như anh Lý khó lắm".

Đáng nói, vợ của nghệ sĩ Công Lý thừa nhận bản thân rất tiếc nuối vì đã bỏ qua "giai đoạn vàng" để điều trị đột quỵ cho chồng. Lý do là vì nhiều yếu tố tác động và đặc biệt là không đảm bảo đủ điều kiện vật chất.

Bà xã Ngọc Hà luôn đồng hành cùng Công Lý trong quá trình điều trị

NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã Ngọc Hà kém 15 tuổi vào đầu năm 2021. Cả hai có thời gian hẹn hò 5 năm trước khi về chung một nhà. Ngọc Hà tâm sự không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện tương lai, cô bộc bạch: "Chuyện tương lai không ai biết mai sau thế nào. Tôi không có thói quen tô hồng tương lai, bôi đen quá khứ. Vì tôi đang sống với phút giây hiện tại và sẽ hết lòng với những điều trân quý”.

NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021

Ngọc Hà từng gây tranh cãi khi cho biết áp lực kinh tế khi chồng bệnh nặng, bạn bè từ chối giúp đỡ, người thì nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi suất khiến cô ngập tràn thất vọng. Vợ trẻ thương chồng cả đời vì bạn bè, anh em không màng thiệt hơn nhưng lúc hoạn nạn nhưng khi sa cơ thất thế lại bị đối xử như vậy.

Nhiều cư dân mạng ý kiến, Ngọc Hà không nên trách bạn của chồng không giúp đỡ khi chưa đứng vào hoàn cảnh của họ. Sau đó, cô đã nhanh chóng lên tiếng đính chính ngay sau đó và khẳng định mình không trách móc ai. Những chia sẻ trên báo chí chỉ là sự trải lòng về quãng thời gian khó khăn.