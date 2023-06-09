Tình trạng sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý sau 2 năm đột quỵ tại nhà riêng

Thời gian qua, nam nghệ sĩ đã trải qua những đợt điều trị và luyện tập đầy khó khăn.

Hôm 8/6, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đã chia sẻ một hình ảnh và nhận được sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, cô đăng tải phiếu kết quả xét nghiệm của nghệ sĩ Công Lý tại bệnh viện. Theo kết quả xét nghiệm, tình trạng mẫu máu của "cô Đẩu" Công Lý được đánh giá đạt. Vợ Công Lý vui mừng chia sẻ kết quả xét nghiệm của chồng. Cô vui mừng chia sẻ với dòng trạng thái: “Kiểm tra định kì. Trộm vía tốt ạ". Sau gần 2 năm bị đột quỵ, sức khoẻ của Công Lý đã có nhiều tiến triển. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự vui mừng trước thông tin này phía dưới bình luận.

Khán giả vui mừng và mong chờ sự trở lại của "cô Đẩu" Công Lý. Trước đó, nghệ sĩ Công Lý đã phải trải qua quá trình điều trị vô cùng khó khăn. Tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, Công Lý có dấu hiệu trầm cảm khi anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Ngọc Hà cho hay, chồng cô đã trải qua những phút giây tập luyện mệt mỏi, đau đớn, kỹ thuật viên phải rất kiên trì, bản thân anh cũng cố gắng rất nhiều mới có một NSND Công Lý "lành lặn" của ngày hôm nay. Bà xã từng tổ chức sinh nhật cho NSND Công Lý trong bệnh viện Ngọc Hà đã có khoảng thời gian khó khăn và kiên trì chăm sóc chồng trong suốt quá trình Công Lý chống chọi với bệnh tật. Thế nên gần đây sau khi tự ý mở một lon bia để uống, NSND Công Lý đã viết thư tay, chủ động xin lỗi bà xã. Ngọc Hà hài hước hỏi cộng đồng mạng:"Có nên làm lớn chuyện này". Cô cho biết từ khi bị ốm, NSND Công Lý ý thức được tác hại của bia rượu, đặc biệt là thuốc lá đối với sức khoẻ.

Công Lý viết thư xin lỗi vợ. Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tín hiệu vui là anh đã trở lại sân khấu kịch và tham gia đóng vai nhỏ trên truyền hình. Dù thời lượng lên sóng không nhiều nhưng được thấy hình ảnh quen thuộc của NSND Công Lý khiến người hâm mộ vui mừng. Khán giả vẫn mong chờ ngày NSND Công Lý tái xuất với hình tượng "cô Đẩu" trong Táo Quân.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-trang-suc-khoe-hien-tai-cua-nsnd-cong-ly-sau-2-nam-ot-quy-tai-nha-rieng-590563.html