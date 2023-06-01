Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6

Hậu trường 01/06/2023 21:00

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân kể lại khoảnh khắc 'bị' con trai đòi 1/6 dù đã lớn phổng phao và đã có bạn gái khiến dân tình một phen 'cười xỉu'

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) năm nay, nhiều gia đình chuẩn bị những món quà đáng yêu cùng lời chúc đến những ‘thiên thần nhỏ’. Tuy nhiên, dù đã lớn phổng phao ở độ tuổi 18 và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng Gia Bảo (tên thân mật là Tít) - con trai của MC Thảo Vân vẫn tranh thủ nhắn tin để đòi quà từ mẹ.

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 1
 Dù đã lớn phổng phao, con trai của MC Thảo Vân vẫn tranh thủ nhắn tin để đòi quà từ mẹ

 

Theo đó, trên trang cá nhân, MC Thảo Vân kể lại câu chuyện hài hước này với khán giả. Cụ thể, đang nhắn tin với mẹ thì con trai MC Thảo Vân nhắc khéo: "Mẹ nhớ tặng quà con 1/6 nhé". Nghe màn đòi quà này có vẻ vô lý vì cậu nay đã suýt soát 18 tuổi rồi, do đó MC Thảo Vân liền đáp lại: "Có người yêu rồi mà".

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 2
MC Thảo Vân nhắc khéo con trai đã lớn và có bạn gái nhưng vẫn đòi quà 1/6 của mẹ

 

Không chịu khuất phục, cậu bé đã đưa ra một chàng dài tin nhắn nhằm thuyết phục mẹ tặng quà cho mình: "Con vẫn chưa lớn, khi nào vào đại học thì mới lớn. Mẹ vẫn phải tặng quà 1/6". Còn về quà tặng, con trai MC Thảo Vân cũng thẳng thắn tiết lộ luôn món quà mình mong muốn là... tiền. Khi mẹ ngã giá là cho 200 nghìn đồng, cậu liền nói không đủ ăn bữa tối chứ đừng nói gì đi chơi. Trước màn đòi quà của con, MC Thảo Vân đã phải thốt lên rằng: "Có một người mẹ rưng rưng vì sự vô lý cùng cực này".

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 3
Con trai MC Thảo Vân liên tục đưa ra lời lẽ để thuyết phục đòi quà từ mẹ cho bằng được

 

Được biết, Tít là con trai của MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu bé ở với mẹ. Đến nay, cậu là chàng trai 18 tuổi, cao 1,7 m, đã có bạn gái và chuẩn bị vào đại học. Được biết, cậu bé dự định sẽ đi du học. MC Thảo Vân và NSND Công Lý gần đây gây chú ý khi đăng ảnh Tít bảnh bao trong bộ vest khi chụp ảnh kỷ yếu.

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 4
 Tít là con trai của MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý

 

NSND Công Lý cho biết Tít sống tình cảm, hiếu thảo. Anh đánh giá Tít có năng khiếu nghệ thuật, biểu cảm duyên dáng. Nam nghệ sĩ nhiều lần động viên con nối nghiệp mình. Tuy nhiên, Tít có mong muốn khác nên anh tôn trọng con.

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 5
NSND Công Lý nhiều lần động viên con nối nghiệp mình. Tuy nhiên, Tít có mong muốn khác nên anh tôn trọng con

Khi biết Công Lý bị ốm, con trai thỉnh thoảng đến thăm, động viên bố. Hồi Tết Nguyên đán, Tít đến nhà chúc Tết bố và thông báo sẽ đi du học. Nghệ sĩ Công Lý rơi nước mắt vì bệnh tật, không thể lo lắng cho con.

Trước khi đổ bệnh, anh và vợ hiện tại - nhà báo Ngọc Hà - thi thoảng mời hai mẹ con Thảo Vân và hai mẹ con người vợ đầu - BTV Thục Khuê - đi ăn cùng nhau để cả nhà có những giây phút vui vẻ. Anh nói mình có thể hy sinh tất cả những gì có thể cho hai con.

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 6
NSND Công Lý và các con

 

Theo nhận xét của Thảo Vân, Tít hiện là chàng trai sống rất tình cảm. Cậu giờ đây đã ra dáng thanh niên chững chạc và giàu lòng yêu thương. Tít cũng thường có những hành động và cử chỉ tinh tế để thể hiện sự quan tâm đến mẹ.

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6 - Ảnh 7
Con trai MC Thảo Vân thường có những hành động và cử chỉ tinh tế để thể hiện sự quan tâm đến mẹ

 

Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng MC Thảo Vân luôn hướng con trai đến cuộc sống tự lập. Nữ MC cho biết, tâm lý của các bà mẹ nhất là mẹ đơn thân bao giờ cũng thương con, muốn làm thay con mọi việc nhưng chị luôn để tự con làm, lần đầu chưa được thì lần sau sẽ được.

MC Thảo Vân xúc động trong lễ trưởng thành cuối cấp của con trai: 'Nhìn các con mà cứ rưng rưng'

MC Thảo Vân xúc động trong lễ trưởng thành cuối cấp của con trai: 'Nhìn các con mà cứ rưng rưng'

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ hành trình nuôi dạy con của nữ MC.

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