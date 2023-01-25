NSƯT Chí Trung và MC Thảo Vân đưa ra phát ngôn về việc Táo Quân 2023 bị chê nhạt nhẽo

Chia sẻ với Dân trí, NSƯT Chí Trung cho hay, chương trình Táo quân giống như một bảng tổng kết các sự kiện trong một năm đã qua dưới góc nhìn trào phúng. Đó không phải là một vở hài kịch, cười nói vui vẻ rồi thôi mà ở đó có tiếng cười sâu cay, cười rồi để phải suy nghĩ.

Táo Giao thông cho biết thêm, có những năm chương trình có kịch bản hay, có những năm thì có thể chưa đáp ứng hết kỳ vọng của khán giả, không phải năm nào cũng thăng hoa.

"Chương trình cũng như món ăn trong bữa cơm của một gia đình, có người khen ngon vì hợp khẩu vị, có người không thích vì không thấy hợp. Đấy, có vài người ăn còn có sở thích không giống nhau nữa là có hàng triệu người xem Táo quân thì có những ý kiến khác nhau là điều bình thường", Chí Trung tâm sự.

"Sau chương trình, tôi có nhắn tin cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải, tôi nói 'Chương trình rất hay, anh xem đi xem lại 3 lần và thấy rất vui'. Khán giả nói về chương trình có cái đúng, có cái sai, nhưng ê - kíp luôn lắng nghe các nhận xét để hoàn thiện mình qua các năm.

Khi xem Táo quân năm nay, tôi tắt máy điện thoại, nhưng sau đó mở ra, tôi thấy người thân, bạn bè của mình khen về chương trình. Bạn bè ở Facebook của tôi họ thường có nhãn quan giống tôi nên có những nhận xét tích cực.

Nhiều người nói, càng xem càng thấy hay, họ xem nhiều lần mới hiểu được ý nghĩa của các câu nói thâm sâu, những dự báo chính trị trong chương trình. Tuy nhiên, cũng có 1 vài người nhận xét họ chưa thấy thỏa mãn thì mình cũng nên tôn trọng", Táo Giao thông thẳng thắn.

Khi được PV hỏi về những phát ngôn của NSƯT Xuân Bắc gần đây, Chí Trung cho hay, anh rất tôn trọng Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Với anh, Xuân Bắc là một nghệ sĩ trẻ có nhiệt huyết và nhiều sáng tạo.

"Xuân Bắc là người thông minh, cậu ấy là người toàn tâm, toàn tài, có tri và thức. Các nghệ sĩ khác có cả điểm mạnh và yếu nhưng Xuân Bắc có đủ những ưu điểm. Còn những tranh cãi gần đây thì tôi không có ý kiến gì nhiều. Có những ồn ào là do cắt ghép mình không kiểm soát được…", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm về những ý kiến trái chiều sau chương trình Táo quân phát sóng, MC Thảo Vân cho hay, một chương trình đáp ứng được hết mong đợi của triệu triệu người là quá khó. Chính vì thế ê-kíp luôn có áp lực làm thế nào để đa số đón nhận, yêu thích. Mặt khác, MC Thảo Vân cũng cho rằng có những vấn đề rất hay chưa chắc nên nói, ngược lại có cách thể hiện hay nhưng lại chưa chắc đã phù hợp với sân khấu truyền hình.

"Nhiều khi khán giả cũng khắt khe quá, không hiểu cho các nghệ sĩ. Ê kíp đã làm hết mình rồi. Khán giả cũng phải thông cảm với những người thực hiện chương trình vì có những cái không phải do chúng ta quyết định, có những thứ do nhiều yếu tố tác động.

Tôi chỉ mong nếu khán giả không hài lòng với chất lượng nội dung, ít nhất hãy ghi nhận sự cố gắng của ê kíp, đó là cái không thể phủ nhận được. Khi nhận xét về chương trình đừng dùng lời lẽ nặng nề để chê bôi các nghệ sĩ, cách họ thể hiện là xuất sắc còn nội dung có năm hay năm không hay, cái đó cũng là bình thường", Thảo Vân tâm sự.

Theo Thảo Vân, các nghệ sĩ cũng quen với các ý kiến trái chiều, sẽ có năm được khen, có năm bị chê nhưng quan điểm là họ sẽ làm hết mình, khi đó chẳng có gì phải ân hận cả.