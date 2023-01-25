Phản ứng khó hiểu của NSƯT Xuân Bắc sau khi bị yêu cầu xin lỗi bởi bài viết 'bóng gió' mắng người chê chương trình Táo Quân

Hậu trường 25/01/2023 14:31

Bài đăng mang tựa đề Cái Tát Của Mẹ trên trang cá nhân của NSƯT Xuân Bắc vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của khán giả, thậm chí có ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ nên lên tiếng xin lỗi công chúng.

Trang cá nhân với hơn 2 triệu lượt theo dõi của nghệ sĩ Xuân Bắc có bài viết mang tiêu đề Cái Tát Của Mẹ. Nội dung bài viết xoay quanh câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên (đêm 30 Tết). Người con (trong bài viết) cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát.

Phản ứng khó hiểu của NSƯT Xuân Bắc sau khi bị yêu cầu xin lỗi bởi bài viết 'bóng gió' mắng người chê chương trình Táo Quân - Ảnh 1

"Mấy năm trở lại đây năm nào mày cũng nói câu này nhưng năm nào mày cũng ăn. Trước Tết thì mày gào lên là chờ đợi, là mong muốn. Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến rồi mày chê. Mày là đồ 'ăn cháo đá bát'. Mày có biết mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không... Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào" - trích đoạn bài viết.

Xuân Bắc chia sẻ tiếp: "Lúc này bố tôi mới lên tiếng: Con phải biết cái khó của mẹ con. Vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T, rồi nhiều sức ép khác nữa. Ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái Tết vui vẻ hơn. Mẹ mày có đòi hỏi gì đâu. Phải biết chấp nhận và chia sẻ, chứ đừng tự cho mình cái quyền phán xét như thế con ạ".

Phản ứng khó hiểu của NSƯT Xuân Bắc sau khi bị yêu cầu xin lỗi bởi bài viết 'bóng gió' mắng người chê chương trình Táo Quân - Ảnh 2

Ở cuối bài viết, NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh nhân vật tôi ở đây chỉ là tôi văn học. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ bất bình với nam nghệ sĩ vì cho rằng ông đang nhắc đến việc chương trình Táo quân 2023 sau khi lên sóng vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Đặc biệt, dòng chia sẻ trong câu chuyện của Nam Tào: “Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo quân trên VTV3” khiến nhiều người thêm phần chắc chắn về suy đoán của mình.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bất bình trước bài viết Cái tát của mẹ trên trang cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc. Họ cho rằng nam nghệ sĩ mượn câu chuyện để “châm biếm" người xem Táo quân là điều không nên bởi việc một tác phẩm nghệ thuật nhận lời khen chê là chuyện thường tình. Chưa dừng lại ở đó, việc nam nghệ sĩ dùng những từ ngữ có phần nặng nề dành cho nhân vật người con như: “Thật ngu ngốc cho đời tôi” hay “Bây giờ mới là ngu tiếp tập hai, ngu đỉnh điểm đây này" làm nhiều người nhận xét không chuẩn mực, đặc biệt khi anh ở cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Phản ứng khó hiểu của NSƯT Xuân Bắc sau khi bị yêu cầu xin lỗi bởi bài viết 'bóng gió' mắng người chê chương trình Táo Quân - Ảnh 3

Nhiều khán giả bức xúc trước bài đăng với nhiều ngôn từ gay gắt từ chính NSƯT Xuân Bắc.

- Ngôn từ xem thường khán giả.

- Đọc xong thấy ngu ngơ luôn. Thì ra Xuân Bắc cũng chỉ có thế!

- Tôi xem kỹ bài "Cái tát của mẹ", đoán không phải do anh viết vì cách chấm câu trong bài khác hẳn các bài khác. Anh nên nói rõ và xin lỗi mọi người về điều đó, vì nó rất có hại cho anh. Rất chân thành!

Trước lời yêu cầu xin lỗi khán giả, Xuân Bắc đã bình luận trả lời: "Cảm ơn anh nhiều. Chúc mừng năm mới". Ở một bình luận về việc nghệ sĩ cần lên tiếng, Xuân Bác lại cho hay: "Anh đang rán bánh chưng. Đói quá!". 

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Từ khóa:   Xuân Bắc NSƯT Xuân Bắc Táo Quân 2023

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