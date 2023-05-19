Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh

Hậu trường 19/05/2023 15:50

Mới đây MC Thảo Vân đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ trên mạng xã hội đoạn chat cùng cậu con trai trai

Chỉ sau 6 năm chung sống, MC Thảo Vân và NSND Công Lý đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đổ vỡ, chị ở một mình nuôi bé Tít cho tới ngày hôm nay.  Con trai của MC Thảo Vân và  nghệ sĩ Công Lý tên Nguyễn Công Gia Bảo, cậu bé giờ đã là chàng trai 18 tuổi, cao 1,7 m và chuẩn bị vào đại học.  

Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 1
Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 2
Nữ MC dù ly hôn Công Lỹ nhưng vẫn để con thường xuyên đến thăm hỏi và chăm sóc bố khi bệnh 

Gần đây MC Thảo Vân và NSND Công Lý gần đây gây chú ý khi đăng ảnh Tít (tên ở nhà của Gia Bảo), con trai chung của họ, bảnh bao trong bộ độ vest khi chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp lớp 12.

Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 3
Ngoại hình bảnh bao của con trai MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý vào ngày chụp hình kỷ yếu

Nữ MC còn chia sẻ thêm cậu bé phân vân lựa chọn giữa hai chuyên ngành luật hoặc truyền thông. Cậu thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố nhưng không có ý định theo đuổi con đường diễn xuất. Ở tuổi 18, Tít được khen ngoan ngoãn, vâng lời.

Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 4
Nữ MC Thảo Vân cho biết con trai là người giàu tình cảm

Mới đây, trên trang cá nhân MC Thảo Vân đăng tải đoạn tin nhắn trò chuyện với con trai khiến dân tình cười nắc nẻ. Cụ thể, bé Tít đưa ra ví dụ vào trong TP HCM học và mong muốn mẹ cũng vào theo. Nữ MC nghĩ rằng phương án này không hợp và đã từ chối bằng cách nói đùa: ''Phải chi trong đó có ai giàu lấy mẹ''.  Tuy nhiên quý tử lại phán câu ''xanh rờn'' rằng: ''Trong đấy toàn người giàu'' khiến dân tình phải chịu thua độ hóm hỉnh của cậu bé. 

Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 5
Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 6
Đoạn hội thoại của con trai và MC Thảo Vân gây chú ý vì quá dễ thương 

Nữ MC tiếp lời rằng người giàu phải lấy vợ trẻ thì ngay sau đó Tít lập luận đầy logic rằng người giàu kiếm vợ giỏi để nhân hai nhân 3 tài sản và sẽ không lấy vợ trẻ. Cuộc trò chuyện giữa MC Thảo Vân và con trai khiến dân tình thích thú. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi con trai Thảo Vân thông minh và cực kỳ tâm lý và nhận xét cậu bé là người khá thú vị. 

Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 7
Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 8
Đoạn chat của nữ MC và con trai gây chú ý từ cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng bé Tít rất lanh lợi và thông minh, có cả sự tinh tế trong đó. 

Những năm qua, MC Thảo Vân vừa là mẹ vừa là bạn với con. Cuộc sống của hai mẹ con yên bình, giản dị và hạnh phúc. Chị vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với NSND Công Lý và vợ mới của anh. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân và Công Lý đã giúp cho Tít lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ mặc dù không còn sống chung dưới một mái nhà

Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 9
Kiến và Tít, hai con của NSND Công Lý, khi đến chúc Tết anh.
Con trai MC Thảo Vân khuyên mẹ 'Nam tiến' với lý lẽ logic khiến ai cũng nể, tuổi 18 cực bảnh trai và thông minh - Ảnh 10
MC Thảo Vân vừa là mẹ vừa là bạn với con, cuộc sống của hai mẹ con yên bình, giản dị 
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