Phản ứng gây chú ý của MC Thảo Vân khi chạm mặt 'chồng cũ' Công Lý trong hậu trường 'Táo quân'

Mới đây, MC Thảo Vân đã chạm mặt NSND Công Lý trong hậu trường Táo quân 2023. Mối quan hệ của cả hai sau ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau một năm vắng bóng vì biến cố sức khỏe, NSND Công Lý hiện đã trở lại với Táo quân 2023 khiến khán giả thích thú. Thời gian qua, ông cùng các đồng nghiệp tất bật tập luyện để chuẩn bị hội ngộ người hâm mộ. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục song nam nghệ sĩ vẫn quyết định nhận lời tham gia nhân dịp kỷ niệm 20 năm chương trình lên sóng. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn, ghi lại hậu trường các nghệ sĩ tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình Táo quân 2023. Cụ thể, NSND Công Lý được vợ là Ngọc Hà tận tình chăm sóc trước giờ lên sân khấu. Đồng thời, vợ cũ của nam diễn viên là MC Thảo Vân cũng dành lời hỏi thăm, thoải mái trò chuyện trong hậu trường. Điều đó khiến người xem thêm ngưỡng mộ mối quan hệ của cả hai sau ly hôn.

Thảo Vân thoải mái trò chuyện cùng NSND Công Lý trong hậu trường - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, MC Thảo Vân nói sức khỏe của NSND Công Lý ổn hơn nhưng phải điều trị thêm. “Anh Lý vẫn đảm nhận vai Bắc Đẩu nhưng xuất hiện ít hơn so với trước", nữ MC tiết lộ. Về phần mình, khi được hỏi cảm xúc khi trở lại với Táo quân, Thảo Vân cho hay: “Tôi rất xúc động. Cảm xúc lớn nhất là thế, còn lại thì vui, hào hứng khi gặp lại nhau và cùng nhau làm chương trình".

Dù đã “đường ai nấy đi" song Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Thậm chí, nữ MC còn khá thân thiết với Ngọc Hà - vợ mới của NSND Công Lý. Trong một lần chia sẻ, Thảo Vân từng cho hay bản thân thoải mái để con trai gặp bố. Nhiều người ngưỡng mộ mối quan hệ của cả hai sau ly hôn - Ảnh: FBNV Cùng thời điểm này, Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc chồng trong hậu trường ghi hình Táo quân 2023. Đồng thời, cô tiết lộ hiện tại, sức khỏe của ông đã ổn hơn. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, chính sự chăm sóc tận tụy, hết lòng của bà xã đã giúp anh ngày càng khoẻ mạnh và phấn chấn hơn. NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà đầu năm 2021 sau 5 năm yêu nhau. Bà xã của nam nghệ sĩ kém anh 15 tuổi, hoạt động trong ngành báo chí. Nhắc về ông xã, Ngọc Hà khẳng định chính sự chân thành, mộc mạc của NSND Công Lý đã chinh phục cô.

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