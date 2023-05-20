MC Thảo Vân xúc động trong lễ trưởng thành cuối cấp của con trai: 'Nhìn các con mà cứ rưng rưng'

Mới đây, trong bài đăng trên Facebook cá nhân, MC Thảo Vân chia sẻ hình ảnh đầy xúc động khi cô tham dự Lễ trưởng thành cuối cấp ba của con trai. Ngoài những bức ảnh chụp chung cùng Tít (Gia Bảo) - con trai nữ MC, Thảo Vân còn có dòng tâm sự khiến nhiều không khỏi xúc động và nghẹn ngào trước chặn đường nuôi dạy con mà cô đã đi qua.

Các con đang đón tuổi 18 với thật nhiều điều mới mẻ ở phía trước! Rồi đây chia xa, mỗi bạn một phương trời, những tháng năm ở HES sẽ trở thành kỷ niệm. Chúc các con có kỳ thi thật thành công, luôn vui vẻ, hạnh phúc, và mạnh mẽ đón nhận mọi điều đang đến!

Nhìn các con mà cứ rưng rưng…

Yêu con thật nhiều!

Lễ Trưởng thành lớp 12 trường THPT Khoa học Giáo dục - ĐH Giáo dục ĐHQGHN.

Tối 19/5/2023".

MC Thảo Vân luôn đồng hành cùng con trong một số hoạt động ở trường - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh đáng nhớ về những kỷ niệm đẹp của con trước khi kết thúc năm học và bước vào kỳ tuyển sinh Đại học được Thảo Vân chia sẻ khiến nhiều bà mẹ không khỏi rưng rưng xúc động. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Chúc mừng bạn Tít đã hoàn thành 12 năm đèn sách. Chúc bạn ấy sẽ đạt được những thành công như bạn ấy mong muốn trong thời gian tới.

- Chúc mừng Tít, chúc mừng chị! Chính thức là người lớn rồi, sang trang mới cố gắng phấn đấu và trưởng thành hơn nữa con nhé.

- Chúc mừng Tít, chúc con thành công trên con đường phía trước, mãi là chàng trai ấm áp, là bờ vai vững chắc để mẹ Thảo Vân dựa vào nhé, yêu Tít.

- Các con trưởng thành lên còn các mẹ bé nhỏ bên các con. Chúc trai yêu của mẹ Vân đạt được nguyện vọng như mong muốn trong kỳ thi tới nhé.

MC Thảo Vân đăng tải khoảnh khắc đầy xúc động trong Lễ trưởng thành của con trai - Ảnh: FBNV

- Tuyệt vời quá chị ạ. Hôm rồi em xem cái video ngày bé của Tít mà giờ đã lớn và trưởng thành rồi.

- Nhanh thật! Mới ngày nào cậu bé Tít còn bắng nhắng, ngộ nghĩnh giờ đã là chàng trai Tít trưởng thành, chững chạc rồi.

- Nhanh thật đấy. Chúc Tít thi thật tốt kỳ thi sắp tới nha.

- Chúc con trai luôn nở nụ cười hạnh phúc và đạt được những mơ ước của mình.

- Nhanh quá chị ạ! Cô chúc Tít chân cứng đá mềm trên con đường bạn sẽ đi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bé Tít nhỏ xíu ngày nào nay đã lớn và trưởng thành - Ảnh: Internet

MC Thảo Vân (sinh năm 1970), được biết đến là một trong những MC/BTV nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Cô nổi tiếng khi dẫn chương trình như "Gặp nhau cuối tuần", "Gala cười", "Táo quân". Giọng nói truyền cảm, tính cách ân cần, nhẹ nhàng của nữ MC luôn giành được nhiều tình cảm của công chúng. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, MC Thảo Vân còn được ngưỡng mộ vì có cậu con trai học giỏi, điển trai lại còn vô cùng ngoan ngoãn.

Tít trong bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi được MC Thảo Vân chia sẻ - Ảnh: Internet

Tít bảnh bao trong ảnh kỷ yếu tuổi 18 - Ảnh: Internet

Được biết, Tít - con trai của nữ MC tên thật là Gia Bảo, sinh năm 2005, là con chung của cô và nghệ sĩ Công Lý. Kể từ lúc làm mẹ đơn thân, MC Thảo Vân không ngại chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc riêng tư của con trai lên trang cá nhân. Nữ MC hay tâm sự những câu chuyện vụn vặt mà con trai đã trải qua ở nhà, ở trường cũng như tình hình học tập của con.

Tít chụp ảnh tốt nghiệp cùng mẹ - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của MC Thảo Vân, Tít là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ. Cô cũng luôn hướng con trai đến cuộc sống tự lập và có cách dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhìn những hình ảnh sắp chia tay "tuổi học trò" của Tít, nhiều khán cũng cảm thấy nghẹn ngào khi nhớ lại cả chặng đường mà nữ MC đi qua.