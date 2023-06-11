Bà xã NSND Công Lý lần đầu tiên hé lộ việc làm của chồng sau 1 năm chống chọi với bệnh tật

Hậu trường 11/06/2023 08:42

Cuộc sống của NSND Công Lý sau khoảng thời gian lâm bệnh thu hút không ít sự quan tâm từ người hâm mộ.

Nhờ có sự cổ vũ, đồng hành của vợ cùng với nỗ lực cố gắng của bản thân thì sau 1 năm biến cố bạo bệnh, sức khỏe của NSND Công Lý đang dần hồi phục.

Bà xã NSND Công Lý lần đầu tiên hé lộ việc làm của chồng sau 1 năm chống chọi với bệnh tật - Ảnh 1
Nhờ có sự cổ vũ, đồng hành của vợ cùng với nỗ lực cố gắng của bản thân thì sau 1 năm biến cố bạo bệnh, sức khỏe của NSND Công Lý đang dần hồi phục.

Mới đây trên trang cá nhân của bà xã NSND Công Lý, đã đăng tải một hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Hôm nay cho anh giai đi đại tu nhan sắc, đánh dấu hơn 1 năm anh mới ra tiệm làm đẹp ạ. Mà đi Hẳn Bộ mới sợ chứ. Cố lên anh xã nha".

Theo như tiết lộ từ vợ, NSND Công Lý đã có thể ra ngoài và bắt đầu 'tân trang' lại nhan sắc. Thời điểm bức ảnh được đăng tải, có rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên, hi vọng rằng NSND Công Lý có thể hồi phục nhanh chóng và quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

Bà xã NSND Công Lý lần đầu tiên hé lộ việc làm của chồng sau 1 năm chống chọi với bệnh tật - Ảnh 2
Theo như tiết lộ từ vợ, NSND Công Lý đã có thể ra ngoài và bắt đầu 'tân trang' lại nhan sắc.

Ngọc Hà và NSND Công Lý đã có 5 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân vào tháng 1/2021. Cô sinh năm 1988, kém anh 15 tuổi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Sau một cuộc gặp gỡ công việc, hai người bén duyên đến với nhau. Công Lý từng tiết lộ anh có cảm tình với bạn gái bởi chính sự "tồ tẹt" của cô.

Bà xã NSND Công Lý lần đầu tiên hé lộ việc làm của chồng sau 1 năm chống chọi với bệnh tật - Ảnh 3
Ngọc Hà và NSND Công Lý đã có 5 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân vào tháng 1/2021.

Dù Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, thế nhưng NSND Công Lý từng cho biết rất hạnh phúc vì được vợ hỗ trợ hình ảnh và chăm sóc bản thân một cách chu đáo và vẹn toàn. 

Bà xã NSND Công Lý lần đầu tiên hé lộ việc làm của chồng sau 1 năm chống chọi với bệnh tật - Ảnh 4

Dù Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, thế nhưng NSND Công Lý từng cho biết rất hạnh phúc vì được vợ hỗ trợ hình ảnh và chăm sóc bản thân một cách chu đáo và vẹn toàn.

Trong buổi talkshow gần đây, Ngọc Hà từng gây xúc động với đông đảo khán giả khi chia sẻ bằng lòng đánh đổi 10 năm tuổi thọ của bản thân để chồng được khỏe mạnh trở lại. Cô tâm sự: "Khi anh Lý ốm, cuộc sống mình thay đổi 360 độ. Đến giờ cũng buồn nhưng phải cố, phải cố rất nhiều. Nếu không được làm nghề, vật chất đã đuối nhưng tinh thần còn giết chết cả vợ chồng mình. Nếu có điều ước, nếu có đánh đổi 10 năm tuổi thọ mình cũng xin dành tặng để anh Lý khoẻ mạnh, trở lại".

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ và phải nằm viện nhiều tháng. Sau khi vượt qua cơn nguy hiểm, anh phải trải qua chuỗi ngày dài khó khăn, mệt mỏi và đau đớn để phục hồi sức khỏe. Thời gian qua, Công Lý cùng với bà xã đã đi sang Nhật Bản để chữa trị bệnh tình. Nhờ theo dõi điều trị, nam nghệ sĩ đang dần hồi phục và có những tiến triển tốt.

Bà xã NSND Công Lý lần đầu tiên hé lộ việc làm của chồng sau 1 năm chống chọi với bệnh tật - Ảnh 5
Sau khi vượt qua cơn nguy hiểm, anh phải trải qua chuỗi ngày dài khó khăn, mệt mỏi và đau đớn để phục hồi sức khỏe.
Tình trạng sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý sau 2 năm đột quỵ tại nhà riêng

Tình trạng sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý sau 2 năm đột quỵ tại nhà riêng

Thời gian qua, nam nghệ sĩ đã trải qua những đợt điều trị và luyện tập đầy khó khăn.

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Từ khóa:   hậu trường Công Lý Công Lý bị bệnh

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