Bà xã NSND Công Lý rơi nước mắt trước hành động đặc biệt của người hâm mộ

Dòng chia sẻ mới nhất của vợ NSND công lý khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động.

Sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, NSND Công Lý chính thức kết hôn với vợ kém 15 tuổi vào tháng 1/2021. Sau 5 năm tìm hiểu, 2 người quyết định về chung một nhà. Thế nhưng chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi kể từ ngày chính thức thành vợ thành chồng, NSND Công Lý bất ngờ gặp biến cố sức khoẻ lớn. Tháng 7/2021, anh bị đột quỵ tại nhà riêng. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, cơn nguy kịch qua đi nhưng di chứng của nó đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người đàn ông gần 50 tuổi. Không chỉ riêng vấn đề sức khỏe, Công Lý còn rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm, thậm chí muốn quyên sinh để không trở thành gánh nặng cho vợ và gia đình. Trước biến cố lớn ập tới, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý là người luôn kề cạnh, túc trực bên chồng, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, trở thành chỗ dựa cùng anh chiến đấu với bệnh tật.

Ngọc Hà là chỗ dựa tinh thần, cùng Công Lý vượt qua bệnh tật. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đăng tải bài viết đầy xúc động. Cô kể: "Một khách du lịch đi Hàn Quốc vào một cửa hàng mà nhìn thấy ảnh cụ Lý từng ghé qua mua đồ. Chủ shop là fan hâm mộ cụ Lý nên đã phóng to bức ảnh treo lên một cách trân trọng. Đọc tin nhắn, thấy bức ảnh mà rớt nước mắt. Thương anh Lý, mong anh sớm khoẻ và cố gắng nhé". Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý xúc động đăng tải lên trang cá nhân câu chuyện về một fan hâm mộ của 'Cụ Lý'. Với tính cách hiền lành, thân thiện cùng lối diễn xuất hóm hỉnh NSND Công Lý được đông đảo khán giả yêu mến. Những chia sẻ của bà xã NSND Công Lý khiến khán giả rưng rưng. Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên vợ chồng nam nghệ sĩ như:

Cộng đồng mạng gửi lời chúc sức khỏe, mong Công Lý sớm ngày bình phục để trở lại cống hiến cho nghệ thuật Việt Nam. Sức khỏe và tinh thần của nghệ sĩ đã cải thiện đáng kể sau nhiều tháng xuất viện. Bà xã NSND Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng sau thời gian chữa bệnh. Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ có nhiều chuyển biến tích cực. Kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà luôn là người sát cánh bên NSND Công Lý trên hành trình. Khán giả mong rằng sức khỏe của nam nghệ sĩ sớm bình phục. Bà xã Ngọc Hà luôn theo sát Công Lý trong suốt hành trình điều trị. Suốt 30 năm làm nghề, NSND Công Lý đã cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật Việt Nam. Năm 2012, Công Lý được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2019, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND cho những cống hiến cho loại hình kịch nói. Vai diễn 'Cô Đẩu' trong Táo Quân chính là hình tượng khó ai thay thế được của Công Lý. “Cô Đẩu” của Công Lý đã bước vào Táo Quân suốt gần 20 năm với nhiều màu sắc khác biệt từ tạo hình đến tính cách. Anh khác biệt với chính anh theo từng mùa Táo Quân, và khác biệt với tất cả những nhân vật còn lại. Đây cũng là vai diễn mang tính biểu tượng của Công Lý, không ai có thể thay thế trong lòng khán giả Việt Nam. NSND Công Lý luôn được vợ chăm sóc chu đáo. Với nhiều năm cống hiến vì nghệ thuật, NSND Công Lý có cho mình một lượng fan hâm mộ đông đảo, luôn yêu quý và ủng hộ anh. Dù trải qua nhiều lần đổ vỡ, đến nay, Công Lý có cuộc sống viên mãn với sự chăm sóc tận tình của bà xã Ngọc Hà.

NSƯT Xuân Hinh sang thăm NSND Công Lý, còn nhắn nhủ đôi lời thân thương đến 'Cô Đẩu' Chia sẻ mới đây của NSƯT Xuân Hinh liên quan đến NSND Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

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