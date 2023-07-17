Dương Dương 'phim giả tình thật' với Vương Sở Nhiên: Sở hữu nhan sắc 'xuất chúng', diễn xuất tiến bộ từng tập

Mới đây, bộ phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính hiện đang là bộ phim Hoa ngữ hot nhất mùa hè.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính hiện đang là bộ phim Hoa ngữ hot nhất mùa hè khi giữ vững vị trí Top 1 phim chiếu đài trên trang Vlinkage. Cụ thể, trên Vlinkage, nam diễn viên Dương Dương đứng vị trí thứ 2 trong danh sách Nhân vật phim hot nhất, còn nữ chính Vương Sở Nhiên cũng lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 6 sau tập phim gần đây nhất. Có thể thấy sức hút của hai ngôi sao 9x là vô cùng lớn. Dù là thời học sinh trung học hay khi trưởng thành, visual của cặp đôi đều khiến fan không thể rời mắt.

Bộ đôi diễn viên thể hiện rõ từng giai đoạn chuyển biến tâm lý của Tống Diệm và Hứa Thấm. Cặp đôi từ ngại ngùng, bối rối ngày đầu gặp lại, trở thành cộng sự ăn ý, cùng nhau vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ rồi tình cảm âm ỉ trong lòng dần dần bùng cháy.

Ngoài ra, sự kết hợp và tung hứng nhịp nhàng của Dương Dương và Vương Sở Nhiên càng khiến khán giả đồng cảm cho số phận của nhân vật. Họ không những yêu quý từng cá nhân mà còn rất thấu hiểu, thậm chí rơi nước mắt cho chuyện tình "ngược tâm" của cặp đôi chính. Dương Dương và Vương Sở Nhiên cho thấy nỗ lực biến hóa đa dạng. Cả hai làm tốt khi hóa thân thành các nhân vật với nghề nghiệp chuyên biệt: lính cứu hỏa và bác sĩ. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh, kể về mối tình nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Tống Diệm (Dương Dương) và Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên). Hai người từng yêu nhau khi còn đi học. Thế nhưng do hoàn cảnh đôi bên gia đình quá khác biệt, mẹ của Hứa Thấm kiên quyết phản đối và họ buộc phải chia tay trong đau khổ. Nhiều năm sau, Tống Diệm và Hứa Thấm gặp lại nhau để rồi một lần nữa viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở.

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