Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng

Nổi lên nhờ thành công vang dội của bộ phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Tiêu Chiến ngày càng được biết đến nhiều hơn. Cho đến hiện tại, anh chàng đã trở thành nam diễn viên thành công nhất CBiz với danh tiếng cùng rất nhiều thành tựu nổi bật.

Tiêu Chiến thành danh sau một đêm với Trần Tình Lệnh.

Trên thực tế, Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến hợp tác lần đầu trong bộ phim cổ trang kinh phí thấp Ôi! Hoàng Đế Bệ hạ Của Ta. Trước đó, Tiêu Chiến chỉ là một thành viên mờ nhạt trong nhóm nhạc nam X NINE. Anh chàng đóng qua một vài bộ phim nhưng chưa gây được ấn tượng. Chỉ đến khi đóng vai phụ trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta cùng Triệu Lộ Tư thì Tiêu Chiến mới thu hút được sự chú ý của khán giả.