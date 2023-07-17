Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng

Sao quốc tế 17/07/2023 08:37

Triệu Lộ Tư gần đây được cho là đóng với ai người đó nổi.

Nổi lên nhờ thành công vang dội của bộ phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Tiêu Chiến ngày càng được biết đến nhiều hơn. Cho đến hiện tại, anh chàng đã trở thành nam diễn viên thành công nhất CBiz với danh tiếng cùng rất nhiều thành tựu nổi bật. 

Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng - Ảnh 1
Tiêu Chiến thành danh sau một đêm với Trần Tình Lệnh. 

Trên thực tế,  Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến hợp tác lần đầu trong bộ phim cổ trang kinh phí thấp Ôi! Hoàng Đế Bệ hạ Của Ta. Trước đó, Tiêu Chiến chỉ là một thành viên mờ nhạt trong nhóm nhạc nam X NINE. Anh chàng đóng qua một vài bộ phim nhưng chưa gây được ấn tượng. Chỉ đến khi đóng vai phụ trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta cùng Triệu Lộ Tư thì Tiêu Chiến mới thu hút được sự chú ý của khán giả. 

Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư là người đầu tiên đưa tên tuổi Tiêu Chiến đến gần với công chúng. 

Có thể nói, Tiêu Chiến hot lên nhờ Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến từ đây lên hương hơn hẳn. Anh giành được vai nam chính trong Trần Tình Lệnh, bắt đầu bước sang trang mới với màn leo top đỉnh lưu đầy ấn tượng. Có thể thấy, nhờ hợp tác với Triệu Lộ Tư mà sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió.

Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng - Ảnh 3
Nhờ đóng cùng Triệu Lộ Tư mà Tiêu Chiến được tin tưởng giao cho các diễn trong Trần Tình Lệnh. 

Mới đây nhất, Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư tái hợp trong BXH diễn viên Hoa ngữ được yêu thích nhất Thái Lan khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác của cặp đôi tài sắc trong tương lai.

Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng - Ảnh 4
Khán giả mong đợi một màn tái hợp của cả 2 trong tương lai 

Đảm nhận vai nam phụ Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tiêu Chiến khiến bao người mê mẩn bởi vẻ ngoài cực điển trai. Anh chàng khiến khán giả phải nhắc đến tên mình khi có chemistry cực ổn với nữ chính Triệu Lộ Tư. Thậm chí nam phụ Tiêu Chiến lúc đó còn được cho là xứng đáng với nữ chính hơn cả nam chính Cốc Gia Thành. 

Cách xử lí gây tranh cãi của đoàn phim 'Ngọc cốt dao' do Tiêu Chiến đóng chính như thế nào?

Cách xử lí gây tranh cãi của đoàn phim 'Ngọc cốt dao' do Tiêu Chiến đóng chính như thế nào?

Phim "Ngọc cốt dao" là một trong những tác phẩm được chú ý nhất hiện tại. Nguyên nhân vì màn ảnh Hoa ngữ không có tác phẩm tiên hiệp nào phát sóng cạnh tranh với phim của tài tử Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tình Lệnh Tiêu Chiến Triệu Lộ Tư sao cbiz Phim hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Cách xử lí gây tranh cãi của đoàn phim 'Ngọc cốt dao' do Tiêu Chiến đóng chính như thế nào?

Cách xử lí gây tranh cãi của đoàn phim 'Ngọc cốt dao' do Tiêu Chiến đóng chính như thế nào?

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị chê phi lý vì những tình tiết này

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị chê phi lý vì những tình tiết này

Dù gây nhiều tranh cãi, phim 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn nhận lời khen vì điều này

Dù gây nhiều tranh cãi, phim 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn nhận lời khen vì điều này

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

"Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến bất ngờ gây tranh cãi vì có nhiều tình tiết phi lý

"Ngọc cốt dao" của Tiêu Chiến bất ngờ gây tranh cãi vì có nhiều tình tiết phi lý

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn