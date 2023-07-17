Không phải Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư mới là người đưa Tiêu Chiến vụt sáng

Triệu Lộ Tư gần đây được cho là đóng với ai người đó nổi.
- 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị chê phi lý vì những tình tiết này
- Dù gây nhiều tranh cãi, phim 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn nhận lời khen vì điều này
Nổi lên nhờ thành công vang dội của bộ phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Tiêu Chiến ngày càng được biết đến nhiều hơn. Cho đến hiện tại, anh chàng đã trở thành nam diễn viên thành công nhất CBiz với danh tiếng cùng rất nhiều thành tựu nổi bật.
Trên thực tế, Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến hợp tác lần đầu trong bộ phim cổ trang kinh phí thấp Ôi! Hoàng Đế Bệ hạ Của Ta. Trước đó, Tiêu Chiến chỉ là một thành viên mờ nhạt trong nhóm nhạc nam X NINE. Anh chàng đóng qua một vài bộ phim nhưng chưa gây được ấn tượng. Chỉ đến khi đóng vai phụ trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta cùng Triệu Lộ Tư thì Tiêu Chiến mới thu hút được sự chú ý của khán giả.
Có thể nói, Tiêu Chiến hot lên nhờ Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến từ đây lên hương hơn hẳn. Anh giành được vai nam chính trong Trần Tình Lệnh, bắt đầu bước sang trang mới với màn leo top đỉnh lưu đầy ấn tượng. Có thể thấy, nhờ hợp tác với Triệu Lộ Tư mà sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió.
Mới đây nhất, Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư tái hợp trong BXH diễn viên Hoa ngữ được yêu thích nhất Thái Lan khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác của cặp đôi tài sắc trong tương lai.
Đảm nhận vai nam phụ Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tiêu Chiến khiến bao người mê mẩn bởi vẻ ngoài cực điển trai. Anh chàng khiến khán giả phải nhắc đến tên mình khi có chemistry cực ổn với nữ chính Triệu Lộ Tư. Thậm chí nam phụ Tiêu Chiến lúc đó còn được cho là xứng đáng với nữ chính hơn cả nam chính Cốc Gia Thành.