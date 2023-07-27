Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim!

Sao quốc tế 27/07/2023 23:21

Nhan sắc của Dương Tử cùng dàn mỹ nam trẻ nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và người hâm mộ.

Chiều nay (27/7), dàn diễn viên "Trường tương tư" đã có buổi họp báo tuyên truyền về phim và giao lưu với khán giả. Tham gia trong buổi họp báo lần này có đầy đủ các gương mặt thủ vai chính trong phim là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ và Vương Hoằng Nghị. Nhan sắc của Dương Tử cùng dàn mỹ nam trẻ nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và người hâm mộ.

Trong buổi họp báo, Dương Tử được khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ. Người đẹp sinh năm 1992 diện váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng cùng phụ kiện đơn giản giúp tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào. Bốn chàng trai được mệnh danh là "F4 của Trấn Phong Thủy" cũng ăn mặc bảnh bao, mỗi người một phong cách riêng. 

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 1Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 2

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 3
Dương Tử cùng dàn diễn viên "Trường tương tư" tại buổi họp báo. Từ trái qua: Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Vương Hoằng Nghị

Nếu như trên phim, các nhân vật như Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) có những phân cảnh gay cấn, "không đội trời chung" với nhau thì tại buổi họp báo, dàn diễn viên lại rất vô tư, vui vẻ và có những giây phút nghịch ngợm trêu đùa. 

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 4
Trương Vãn Ý cố tình đeo kính râm nhằm trêu chọc Thương Huyền - vai diễn của anh trong phim

Đặc biệt, trong buổi họp báo, Trương Vãn Ý cố tình đeo kính râm nhằm trêu chọc Thương Huyền - vai diễn của anh trong phim - mắt quá kém đã không nhận ra muội muội Tiểu Yêu của mình, còn nhiều lần làm tổn thương và thậm chí cho người đánh gãy chân muội muội. Giây phút dàn diễn viên "Trường tương tư" thoải mái tương tác, cùng nhau tạo nên những màn tung hứng tự nhiên khiến khán giả cũng phấn khởi theo.

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 5Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 6Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 7

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 8
Nhan sắc của dàn mỹ nam trẻ cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và người hâm mộ

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). 

"Trường tương tư" đang là một trong những bộ phim được mong chờ nhất trên màn ảnh Hoa ngữ tại thời điểm hiện tại. Dù phần 1 dài 39 tập nhưng khán giả và người hâm mộ luôn bị lôi cuốn theo từng tập phim với cuộc đời đầy sóng gió của nhân vật Tiểu Yêu do Dương Tử thủ vai.

Một số hình ảnh của Dương Tử trong buổi họp báo:

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 9Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 10Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 11Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 12Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 13Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 14Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Tử cùng dàn diễn viên 'Trường tương tư' tại buổi họp báo: Đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 15

 

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