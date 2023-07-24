Đoàn làm phim 'Trường tương tư' bất ngờ tung loạt poster mới về các nhân vật trước thềm lên sóng chính thức vào tối nay (24/7), khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Tối nay (24/7), "Trường tương tư" phần 1 sẽ chính thức gia nhập đường đua phim hè Hoa ngữ 2023, lên sóng trên nền tảng online WeTV, YouTube. Nền tảng Tencent đã xác nhận phần đầu tiên của bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả với 39 tập và thông tin phần tiếp theo sẽ được thông báo chi tiết sau. Theo đó, sáng nay, phía đoàn làm phim bất ngờ đăng tải lên weibo loạt poster mới về các nhân vật trong phim trước thềm lên sóng khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trong loạt poster được đoàn làm phim chia sẻ, Dương Tử nhanh chóng gây nổi bật với hai poster riêng biệt. Một bên là tạo hình nữ tiên tử rực rỡ, một bên hóa nam nhi phong trần.

Ảnh minh họa: Internet Đa phần khán giả và người hâm mộ đều dành nhiều lời khen có cánh cho Dương Tử, đồng thời một vài dân tình cũng cho rằng với tạo hình hiện tại, khí chất và ngoại hình của Dương Tử tương đối phù hợp với cổ trang. Tạo hình nữ nhân - nam nhi của Dương Tử trong poster mới cũng gây tò mò với khán giả. Bên cạnh đó, poster của 3 nam chính là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ cũng gây chú ý không kém bởi cả 3 đều là dàn mỹ nam trẻ triển vọng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Tạo hình của Trương Vãn Ý trong vai Thương Huyền Tạo hình của Đặng Vi trong vai Đồ Sơn Cảnh Tạo hình của Đàn Kiện Thứ trong vai Tương Liễu "Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Tạo hình của Đại Lộ Oa trong phim Tạo hình của Vương Hoằng Nghị trong phim Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ. Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

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