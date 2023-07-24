Dương Tử gây sốt với tạo hình cổ trang đẹp tựa tiên tử trong phim 'Trường tương tư'

Mới đây, hôm 22/7, đoàn làm phim bất ngờ tung ra preview 6 tập đầu của "Trường Tương Tư" với sự tham gia của Dương Tử (vai Tiểu Yêu) đối diễn với Đại Lộ Oa (vai A Niệm) và Vương Hoằng Nghị (vai Xích Thủy Phong Long). Đáng chú ý, trong đoạn video ngắn, loạt khoảnh khắc nữ chính Dương Tử xuất hiện với nhan sắc trong veo đẹp tựa tiên tử ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Trong trailer phim, Dương Tử búi tóc gọn kèm theo chuỗi trang sức sau gáy, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Đa phần mọi người đều dành cho nữ diễn viên những lời khen ngợi có cánh, đồng thời một vài dân tình cũng cho rằng với tạo hình hiện tại, khí chất và ngoại hình của Dương Tử tương đối phù hợp với cổ trang.

Loạt khoảnh khắc Dương Tử xuất hiện với nhan sắc trong veo đẹp tựa tiên tử ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội

Trước đó, trong một video chiêu thương "Trường Tương Tư", nền tảng Tencen đã đánh giá rất cao vị trí và tầm quan trọng của Dương Tử, định vị cô là “tiểu hoa có quốc dân độ cao, nữ hoàng rating lứa tiểu hoa sau 90”. Bên cạnh "Trường Tương Tư" đang chuẩn bị lên sóng, những vai diễn trong các bộ phim cổ trang khác mà Dương Tử đảm nhận như "Hương mật tựa khói sương" (2018), "Thiên Chi Kê Bạch Xà truyền thuyết" (2018), "Long châu truyền kỳ" (2017), "Thanh Vân Chí" (2016) cũng đã để lại cho khán giả những ấn tượng sâu sắc kèm diễn xuất linh động và khí chất tiên tử.

Hình ảnh của Dương Tử trong một video chiêu thương "Trường Tương Tư" của nền tảng Tencen

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Nhiều khán giả cho rằng với tạo hình hiện tại, khí chất và ngoại hình của Dương Tử tương đối phù hợp với phim cổ trang

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

"Trường tương tư" với sự tham gia của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ sẽ lên sóng tối nay, ngày 24/07

"Trường tương tư" sẽ chính thức phát sóng trên nền tảng Tencent vào tối nay (24/7). Ngoài nhan sắc hút hồn, khán giả và người hâm mộ cũng đang mong chờ màn diễn xuất của Dương Tử trong bộ phim cổ trang mới này.