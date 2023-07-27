'Trường tương tư' sau 2 ngày lên sóng: Tập nào cũng bứt phá chất lượng, tiếp tục đạt loạt thành tích khủng

Tối 24/7, "Trường tương tư" phần 1 chính thức gia nhập đường đua siêu phẩm phim hè 2023, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh những ngày vừa qua. Nhờ dàn diễn viên chất lượng cùng sự đầu tư chỉn chu trong từng phân cảnh, bộ phim đã nhanh chóng đạt nhiều thành tích "khủng".

Cụ thể, "Trường tương tư" đã cán mốc 31.260 trên nền tảng Tencent sau 2 ngày lên sóng, trở thành bộ phim có nhiệt độ cao nhất năm 2023 của nền tảng này. Những thành tích của phim trên các bảng xếp hạng khác cũng liên tục tăng: Chỉ số nhân vật Văn Tiểu Lục/Tiểu Yêu tăng đạt 9.25; chỉ số phim chiếu mạng NO.1 và tăng đạt 88.51; chỉ số thảo luận toàn mạng datawin NO.1 và tăng lên 2.193; điểm nhiệt độ Maoyan NO.1 đạt 9882.51; nhiệt độ Đăng Tháp NO.1 cao vượt trội đạt 29.02%.

Sau 2 ngày phát sóng, 'Trường tương tư' phá mức nhiệt 31.000 và trở thành phim có nhiệt độ cao nhất năm 2023 trên nền tảng Tencent

Ngoài ra, Cnet cũng đang bàn luận sôi nổi về cặp đôi được yêu thích nhất trong "Trường Tương Tư". Theo đó, top 1 thuộc về Tiểu Yêu - Đồ Sơn Cảnh, top 2 thuộc về Tiểu Yêu - Tương Liễu, top 3 là Tiểu Yêu - Thương Huyền.

Bên cạnh đó, cặp đôi được yêu thích nhất trong "Trường Tương Tư" thuộc về Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) - Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai)

Trước đó, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (24/7), "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Như vậy, với kết quả này, "Trường tương tư" trở thành bộ phim phá 28000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên nền tảng này, vượt qua cả thành tích trước đó của "Ngọc cốt dao" (Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn) và "An Lạc truyện" (Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn).

Nhờ dàn diễn viên chất lượng cùng sự đầu tư chỉn chu trong từng phân cảnh, bộ phim đã nhanh chóng đạt nhiều thành tích "khủng" chỉ trong những tập đầu tiên

Được biết, trước thềm lên sóng chính thức, "Trường tương tư" cũng leo hotsearch liên tục với nhiều đề tài thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Vai Tiểu Yêu của Dương Tử trở thành nhân vật có độ hot phim truyền hình đột phá với hơn 1 triệu đầu tiên vào năm 2023. Phim cũng vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video, nhiệt độ Tencent của phim đã phá 12.500 (tính đến 21/7).

Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" hứa hẹn tạo nên tiếng vang lớn cho dòng phim cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay và là ứng viên nặng ký của những bộ phim cùng thời điểm khác.