Dương Tử được khen diễn xuất xuất thần, đóng cảnh khóc vẫn đẹp đến nao lòng

Mới đây, trong đoạn video hậu trường được đoàn làm phim "Trường tương tư" chia sẻ, cảnh đối diễn của Dương Tử (vai Tiểu Yêu) và nam chính Trương Vãn Ý (vai Thương Huyền) càng khiến nhiều người ngạc nhiên. Được biết, đây là phân cảnh Tiểu Yêu và Thương Huyền phải chia ly.

Những ngày gần đây, bộ phim "Trường Tương Tư" do Dương Tử thủ vai nữ chính liên tục được khán giả nhắc đến vì sự bứt phá mới của nữ diễn viên. Nàng tiểu hoa sinh năm 1992 đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi xuất hiện với một ngoại hình ấn tượng cùng diễn xuất đa chiều ngay từ những tập đầu tiên.

Theo đó, khi được đạo diễn hô "cắt", Dương Tử - Trương Vãn Ý vì quá nhập tâm vào vai diễn nên ngay lập tức chưa thể thoát ra khỏi nhân vật, thậm chí Dương Tử còn gục xuống khóc nấc lên trong vòng tay bạn diễn nam, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi và buồn bã.

Ngay sau khi đoạn video được đoàn làm phim chia sẻ, màn diễn xuất đầy cảm xúc của Dương Tử đã nhanh chóng chiếm được ấn tượng từ phía khán giả. Đa phần khán giả và người hâm mộ đều dành nhiều lời khen có cánh cho Dương Tử, đồng thời một vài dân tình cũng cho rằng với tạo hình, khí chất và diễn xuất đa chiều của mình, Dương Tử dự kiến sẽ làm nên một vai diễn để đời mới trong sự nghiệp của mình.

Tạo hình giả nam của Dương Tử cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả và người hâm mộ

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.

Khán giả và người hâm mộ cũng cho rằng với tạo hình, khí chất và diễn xuất đa chiều của mình, Dương Tử dự kiến sẽ làm nên một vai diễn để đời mới trong sự nghiệp của mình

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

Hiện "Trường tương tư" phần 1 đã lên sóng từ 17h chiều trên WeTV, YouTube, VieON kể từ ngày 24/7. Khán giả và người hâm mộ cũng đang mong chờ màn diễn xuất trong những tập tiếp theo của Dương Tử trong bộ phim cổ trang ngược tâm này.