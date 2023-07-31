'Tình mới màn ảnh' của Nhậm Gia Luân được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ trang của Lưu Thủy Điều Điều

Những ngày qua, dự án Lưu Thủy Điều Điều do Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch đóng chính đã khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của cả 2 luôn được dân tình quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về tạo hình của nữ chính Lý Lan Địch trên phim trường Lưu Thủy Điều Điều. Lý Lan Địch vốn sở hữu gương mặt tròn, trẻ trung đáng yêu tuy nhiên các đường nét của cô nàng được nhận xét là thanh thoát, hợp cổ trang. Chính vì thế cô nàng mới có thể dễ dàng cân được tạo hình cổ trang búi tóc trên đầu.

Lưu Thủy Điều Điều được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Lâu. Nội dung kể về Tiêu Vô Hà (Nhậm Gia Luân) vì không tin rằng cha mình ám sát vua tề nước Lương, anh ta đổi tên Vệ Chiêu, chịu đựng nhẫn nhục ẩn náo nhiều năm ở nước Lương. Nhận được sự tin tưởng từ vua Lương, anh ta trở thành một cận thận và âm thầm theo dõi vụ án năm xưa. Tuy nhiên, anh bất ngờ gặp phải Ngụy Quốc muốn đem quân sang xâm lược. Vua Lương muốn hai nước hòa giải, Ngụy sứ đến nghị hòa chính là nhân vật then chốt trong vụ án năm xưa, Vệ Chiêu quyết định bắt Ngụy sứ.

Vì sự xuất hiện của Giang Từ (Lý Lan Địch), kế hoạch bắt Ngụy sứ của Vệ Chiêu thất bại. Khi Ngụy sứ trốn thoát, anh ta không quên đã giáng cho Giang Từ một đòn chí mạng khiến cô bị thương nặng và hôn mê. May mắn, Bùi Diễm (Từ Chính Khê) chủ trì đàm phán hòa bình của hai nước Lương – Ngụy và cũng là người mà Giang Từ ngưỡng mộ - đã cứu giúp và để cô ở nhà họ Bùi để xác định kẻ ám sát và cố gắng hết sức để giải cứu cô.

Trong thời gian ở chung, Bùi Diễm và Giang Từ dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Bùi Diễm đã được người mẹ nghiêm khắc của mình huấn luyện từ nhỏ coi trọng đại nghĩa gia đình nên anh đã kiềm chế tình cảm này.

Thấy Giang Từ vẫn còn sống, Vệ Chiêu quyết định lợi dụng Giang Từ để đánh lừa Bùi Diễm, phóng hỏa sứ quán, bắt Ngụy sứ, thậm chí còn cố gắng khơi dậy sự nghi ngờ của vua Lương đối với họ Bùi. Nhưng trong quá trình này, Vệ Chiêu và Giang Từ đã nhìn thấy mặt sáng của nhau và mối quan hệ giữa tiềm năng của nước và lửa bắt đầu thay đổi.