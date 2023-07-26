Lý Lan Địch bất ngờ công khai 'mối tình' với 'ông chú' hơn 22 tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 26/07/2023 12:02

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ phát sốt trước loạt khoảnh khắc tình tứ của Lý Lan Địch và 'ông chú' hơn 22 tuổi. Sự thật phía sau khiến công chúng ngỡ ngàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhất Lộ Triều Dương do Vương DươngLý Lan Địch đóng chính đã tung ra poster và trailer nhân vật. Được biết, Lý Lan Địch (23 tuổi) và ‘ông chú’ Vương Dương (45 tuổi) có khoảng cách tuổi tác chênh lệch tận 22 tuổi nhưng lại khiến nhiều netzien ngỡ ngàng vì họ có visual và tương tác ăn ý với nhau trên màn ảnh.

Lý Lan Địch bất ngờ công khai 'mối tình' với 'ông chú' hơn 22 tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 1Lý Lan Địch bất ngờ công khai 'mối tình' với 'ông chú' hơn 22 tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 2

Có thể thấy, tạo hình của Lý Lan Địch trong dự án này khá chững chạc. Điều này khiến cô và ‘ông chú’ Vương Dương trông không có cách biệt tuổi tác quá lớn. Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn không ‘chấp nhận’ được những cảnh tình tứ, đỉnh điểm là cảnh hôn của cặp đôi chú – cháu.

Nhất Lộ Triều Dương xoay quanh câu chuyện của Lý Mộ Gia (Lý Lan Địch) và người bạn thân nhất Điền Dung, những cô gái trẻ đến từ phương Bắc, sau nhiều lần thất bại trong cuộc sống đã vươn lên tìm được chân lý của cuộc đời mình.

Lý Lan Địch bất ngờ công khai 'mối tình' với 'ông chú' hơn 22 tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 3

Đồng hành cùng Lý Mộ Gia là người đàn ông ưu tú Uông Dương (Vương Dương). Giữa hai người không chỉ có khoảng cách tuổi tác mà còn là địa vị, môi trường sống,... tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác nhau. Một cô gái mới vào đời và một người đàn ông từng trải, nhiều va vấp, chủ đề này không mới nhưng vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi. Liệu Nhất Lộ Triều Dương có đủ khéo léo để khiến cho khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi câu chuyện tương đối nhạy cảm này?

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