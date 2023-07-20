Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà'

Sao quốc tế 20/07/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lưu Thủy Điều Điều đã chính thức khai máy tại phim trường Hoành Điếm. Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch chính thức 'nên duyên' trong dự án lần này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lưu Thủy Điều Điều đã chính thức khai máy tại phim trường Hoành Điếm. Theo đó, nam nữ chính trong phim này do Nhậm Gia LuânLý Lan Địch đóng chính. Bên cạnh đó, dự án còn có sự tham gia của Từ Chính Khê, Tôn Trân Ny.

Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 1Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 2Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 3Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 4Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 5Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 6

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng dù chênh lệch tuổi tác khoảng 10 tuổi nhưng visual ngoại hình của Nhậm Gia Luân vẫn trông tương xứng với Lý Lan Địch. Được biết, anh chàng nằm trong top những nam thần cổ trang hot hiện nay với loạt phim cổ trang đình đám và có tiếng vang. Với nét hài hoà cùng ngũ quan hoàn hảo, anh chàng được mệnh danh là nhan sắc không tuổi và ngày càng thăng hạng nên không đến nỗi chênh lệch ngoại hình với ‘đàn em’ Lý Lan Địch.

Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 7

Lưu Thủy Điều Điều được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Lâu. Nội dung kể về Tiêu Vô Hà (Nhậm Gia Luân) vì không tin rằng cha mình ám sát vua tề nước Lương, anh ta đổi tên Vệ Chiêu, chịu đựng nhẫn nhục ẩn náo nhiều năm ở nước Lương. Nhận được sự tin tưởng từ vua Lương, anh ta trở thành một cận thận và âm thầm theo dõi vụ án năm xưa. Tuy nhiên, anh bất ngờ gặp phải Ngụy Quốc muốn đem quân sang xâm lược. Vua Lương muốn hai nước hòa giải, Ngụy sứ đến nghị hòa chính là nhân vật then chốt trong vụ án năm xưa, Vệ Chiêu quyết định bắt Ngụy sứ.

Vì sự xuất hiện của Giang Từ (Lý Lan Địch), kế hoạch bắt Ngụy sứ của Vệ Chiêu thất bại. Khi Ngụy sứ trốn thoát, anh ta không quên đã giáng cho Giang Từ một đòn chí mạng khiến cô bị thương nặng và hôn mê. May mắn, Bùi Diễm (Từ Chính Khê) chủ trì đàm phán hòa bình của hai nước Lương – Ngụy và cũng là người mà Giang Từ ngưỡng mộ - đã cứu giúp và để cô ở nhà họ Bùi để xác định kẻ ám sát và cố gắng hết sức để giải cứu cô.

Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà' - Ảnh 8

Trong thời gian ở chung, Bùi Diễm và Giang Từ dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Bùi Diễm đã được người mẹ nghiêm khắc của mình huấn luyện từ nhỏ coi trọng đại nghĩa gia đình nên anh đã kiềm chế tình cảm này.

Thấy Giang Từ vẫn còn sống, Vệ Chiêu quyết định lợi dụng Giang Từ để đánh lừa Bùi Diễm, phóng hỏa sứ quán, bắt Ngụy sứ, thậm chí còn cố gắng khơi dậy sự nghi ngờ của vua Lương đối với họ Bùi. Nhưng trong quá trình này, Vệ Chiêu và Giang Từ đã nhìn thấy mặt sáng của nhau và mối quan hệ giữa tiềm năng của nước và lửa bắt đầu thay đổi.

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