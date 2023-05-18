Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội

Sao quốc tế 18/05/2023 11:04

Vào tháng 2 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ trước hình ảnh được cho là Trương Tân Thành và một cô gái cùng đi du lịch Thái Lan. Mới đây, mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng với hình ảnh thấy rõ mặt của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch trong chuyến du lịch này.

Vào tháng 2 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ trước hình ảnh được cho là Trương Tân Thành và một cô gái cùng đi du lịch Thái Lan. Vì vóc dáng của cô gái này rất giống Lý Lan Địch nên netizen cho rằng cặp đôi này đã hẹn hò ngoài đời.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng với hình ảnh thấy rõ mặt của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch trong thời gian ở trời Thái. Điều này lại một lần nữa khiến cư dân mạng khẳng định chắc nịch cả hai đã thực sự trở thành một đôi ở ngoài đời.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 2

Không những thế, một cư dân mạng tinh mắt còn soi ra được Lý Lan Địch đã thay đổi ảnh bìa tài khoản Xiaohongshu của mình thành hình Dư Châu Châu ngay sau khi bị tung ảnh du lịch Thái Lan cùng Trương Tân Thành dù trước đây luôn để trống phần ảnh bìa. Được biết, Dư Châu Châu là vai diễn của Lý Lan Địch trong bộ phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy ma cô nàng đóng cặp cùng với Trương Tân Thành.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 3

Thời điểm rầm rộ hình ảnh cặp đôi này đi du lịch Thái Lan, Lý Lan Địch bị soi cũng có mặt tại nơi này. Theo đó, trong một buổi livestream giao lưu cho dự án phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, nữ diễn viên đã xuất hiện tại một địa điểm ở xứ Chùa vàng.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 4

Trước đây, Trương Tân Thành và Lý Lan Địch từng vướng tin đồn hẹn hò. Vào tháng 10/2018, cả hai bị bắt gặp dùng bữa cùng nhau. Sau đó, team qua đường còn "chộp" được khoảnh khắc mỹ nhân họ Lý ôm sau vai Trương Tân Thành một cách thân mật.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 5Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 6

Trong video dã ngoại mà hai người đăng vào tháng 6/2022, khung cảnh đều có rất nhiều điểm tương đồng. Thậm chí, bóng dáng của Trương Tân Thành còn vô tình lọt vào khung hình video của Lý Lan Địch.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 7

Hiện tại, đại diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Dù vậy, người hâm mộ vẫn nhiệt tình đẩy thuyền, ủng hộ cho cặp đôi này.

Rộ ảnh chính diện của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch hẹn hò tại xứ Chùa Vàng gây bão mạng xã hội - Ảnh 8

Trương Tân Thành và Lý Lan Địch từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy gây tiếng vang vào năm 2017. Sau thành công của dự án này, tên tuổi của cặp đôi cũng nhanh chóng phủ sóng tại làng giải trí Hoa Ngữ.

 

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