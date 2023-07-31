Trước sự flop thảm hại trong phim mới của Dương Dương, một nam thần công khai 'dằn mặt'

Từng là một trong những dự án phim được mong đợi nhiều nhất, thế nhưng Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi lại khiến người xem thất vọng. Phim mới của Dương Dương và Vương Sở Nhiên nhận về vô số gạch đá, thậm chí còn bị đánh giá 1 sao hơn 50% trên Douban, hiện phim cũng chỉ còn 3.5 điểm. Có thể nói, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi là bộ phim đáng thất vọng nhất hè 2023.

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi là một trong những dự án phim được mong đợi nhiều nhất. Tuy nhiên sau khi ra mắt không lâu, bộ phim lại khiến người xem vô cùng thất vọng. Phim mới của Dương Dương và Vương Sở Nhiên không những bị chê bai mà còn nhận nhiều gạch đá, thậm chí còn bị đánh giá 1 sao hơn hơn 50% trên Douban, hiện phim cũng chỉ còn 3.5 điểm.

Trong khi Dương Dương đang bị chê bai vì màn xuất hiện ở Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi thì một bộ phim khác lại được dịp “lên mặt”. Theo đó mới đây, đoàn làm phim Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa đã up video tuyên truyền trên kênh Lính Cứu Hỏa Giang Tô với tiêu đề “Cách sử dụng bình cứu hỏa đúng cách”. Người thực hiện video tuyên truyền này là nam chính Hoàng Cảnh Du.

Ngay sau đó, có ý kiến cho rằng phải chăng đây là động thái dằn mặt Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi của Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa. Điều trùng hợp hơn đó là Hoàng Cảnh Du hiện vẫn là bạn trai tin đồn của Địch Lệ Nhiệt Ba, trong khi đó Dương Dương cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò nàng mỹ nữ Tân Cương. Màn đối đầu của hai chàng mỹ nam trong cùng một dạng vai diễn khiến người xem cảm thấy hào hứng.

Ngoài ra, có nguồn tin cho biết vì ảnh hưởng của Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi bộ phim Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa đã phải mang đi kiểm duyệt lại. Như vậy, rất có thể lịch chiếu của phim do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính sẽ bị đẩy lùi thêm một thời gian nữa.

Không khó để nhận ra Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi chính là bước thụt lùi nghiêm trọng trong sự nghiệp của Dương Dương. Đâu chỉ diễn xuất bị chê, ngoại hình của anh chàng cũng bị cho là không còn được như hồi đóng Vu Đồ ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Trạng thái của Dương Dương hiện tại khiến nhiều người lo lắng.

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể và cải biên từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi.

Bộ phim xoay quanh mối tình giữa chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương) và cô nàng bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên). Trạm trưởng trạm cứu hỏa Tống Diệm và bác sĩ khoa cấp cứu Hứa Thấm gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. 10 năm trước, hai người buộc phải chia tay vì sự phản đối của gia đình. Sau khi gặp lại nhau, cả hai đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều.

Do tính chất công việc nên Tống Diệm và Hứa Thấm dần dần tiến lại gần nhau, Tống Diệm đẫn dắt đội lính cứu hỏa Trạm Thập Lý chiến đấu dũng cảm bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Sau khi trải qua những lần máu lửa cùng nhau, anh vẫn không thay đổi quyết định ban đầu, sự kiên định của anh đã ảnh hưởng đến Hứa Thấm. Nút thắt nhiều năm theo họ cũng dần dần được tháo gỡ.

Cả hai cùng vượt qua sự ngăn cản của gia đình, cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau, động viên lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, bảo vệ thành phố tươi đẹp này bằng những kiến thức chuyên môn của họ.