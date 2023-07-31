Không phải Đặng Vi, đây mới là người có được nụ hôn đầu của Dương Tử, khán giả thấp thỏm 'ai mới là nam chính?'

Sao quốc tế 31/07/2023 11:52

Hiện tại, nội dung 'ai mới là nam chính phim' vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ. 

Bộ phim "Trường tương tư" với sự tham gia của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đang là tác phẩm nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ trên các diễn đàn phim ảnh

"Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ước" của tác giả Đồng Hoa, viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Do đó, khán giả rất quan tâm đến tuyến tình cảm giữa 1 nữ và 3 nam này. 

Không phải Đặng Vi, đây mới là người có được nụ hôn đầu của Dương Tử, khán giả thấp thỏm 'ai mới là nam chính?' - Ảnh 1
Phân cảnh nụ hôn dưới nước đầy chân thật giữa nhân vật Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) và Tiểu Yêu (vai Dương Tử) đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ

Mới đây nhất, phân cảnh nụ hôn dưới nước đầy chân thật giữa nhân vật Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) và Tiểu Yêu (vai Dương Tử) đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Theo nguyên tác truyện, đây là phân cảnh Tương Liễu dùng nguyên khí của mình chữa thương cho Tiểu Yêu dưới đáy biển. Theo diễn biến của phim, đây được cho là nụ hôn đầu của nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) trong "Trường tương tư". 

Trước đó, phân cảnh hôn khá mờ ảo giữa Dương Tử - Đặng Vi được lan truyền đã khiến khán giả dậy "sóng". Hiện tại, phim đã phát sóng được 13 tập nhưng nội dung "ai mới là nam chính" vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.                     

Không phải Đặng Vi, đây mới là người có được nụ hôn đầu của Dương Tử, khán giả thấp thỏm 'ai mới là nam chính?' - Ảnh 2
Cảnh hôn giữa Dương Tử - Đặng Vi đang được lan truyền gần đây khiến khán giả và người hâm mộ tiếp tục dậy "sóng"

Cách đây ít ngày trên mạng xã hội, Cnet cũng bàn luận sôi nổi về cặp đôi được yêu thích nhất trong "Trường Tương Tư". Theo đó, top 1 thuộc về Tiểu Yêu - Đồ Sơn Cảnh (Dương Tử - Đặng Vi), top 2 thuộc về Tiểu Yêu - Tương Liễu (Dương Tử - Đàn Kiện Thứ), top 3 là Tiểu Yêu - Thương Huyền (Dương Tử - Trương Vãn Ý). Bởi Thương Huyền - vai diễn của Trương Vãn Ý trong phim đã không nhận ra muội muội Tiểu Yêu của mình, còn nhiều lần làm tổn thương và thậm chí cho người đánh gãy chân muội muội. 

Không phải Đặng Vi, đây mới là người có được nụ hôn đầu của Dương Tử, khán giả thấp thỏm 'ai mới là nam chính?' - Ảnh 3

Không phải Đặng Vi, đây mới là người có được nụ hôn đầu của Dương Tử, khán giả thấp thỏm 'ai mới là nam chính?' - Ảnh 4
Hiện tại, phim đã phát sóng được 13 tập nhưng nội dung "ai mới là nam chính" vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của khán giả. Cả 3 nam chính đều được khán giả ủng hộ bên nữ chính theo một cách riêng

Hiện tại, "Trường tương tư" đã cán mốc 31.260 trên nền tảng Tencent trở thành bộ phim có nhiệt độ cao nhất năm 2023 của nền tảng này. Những thành tích của phim trên các bảng xếp hạng khác cũng liên tục tăng: Chỉ số nhân vật Văn Tiểu Lục/Tiểu Yêu tăng đạt 9.25; chỉ số phim chiếu mạng NO.1 và tăng đạt 88.51; chỉ số thảo luận toàn mạng datawin NO.1 và tăng lên 2.193; điểm nhiệt độ Maoyan NO.1 đạt 9882.51; nhiệt độ Đăng Tháp NO.1 cao vượt trội đạt 29.02%.   

   

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