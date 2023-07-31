Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này

Sao quốc tế 31/07/2023 07:17

Kể từ khi phim "Trường tương tư" phát sóng, Đặng Vi đang là diễn viên hút fan nhất trên đường đua truyền hình mùa Hè 2023.

Mới đây, bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử, Trương Vãn ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ đóng đã được lên sóng. Vừa chiếu, bộ phim đã lập loạt thành tích khủng bỏ xa Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cốt truyện hay, dàn diễn viên diễn xuất tốt giúp Trường Tương Tư được khán giả màn ảnh nhỏ cực kỳ yêu thích.

Mới đây, truyền thông xứ Trung, Đặng Vi đang là diễn viên hút fan nhất trên đường đua truyền hình mùa Hè 2023. Nguyên nhân dẫn đến thành tích ấn tượng này chính là nhờ màn thể hiện ấn tượng của nam diễn viên trong Trường Tương Tư. 

Sau hơn 7 ngày lên sóng, Đặng Vi thu về gần 500.000 lượt fan, con số này đang tiếp tục tăng, giúp anh bỏ xa các đồng nghiệp như: Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ,...

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, Đặng Vi lại bị chỉ trích như nguyên nhân khiến Trường Tương Tư nhận về ý kiến trái chiều. Cụ thể, blogger xứ Trung đã đăng tải video Đặng Vi vứt tàn thuốc lá bừa bãi trong một hoạt động ngoài trời. Điều này khiến nam diễn viên nhận về nhiều “gạch đá”. Ngay sau đó, Đặng Vi đã lên bài công khai xin lỗi, và hứa sẽ tự kiểm điểm lại hành động chưa đúng mực của mình. Dù đã hối lỗi nhưng vụ việc của Đặng Vi vẫn trở thành tâm điểm, được bàn tán rộng khắp.

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này - Ảnh 2

Theo đó, khán giả đã chia làm 2 luồng ý kiến, một số người thể hiện sự cảm thông cho Đặng Vi. Đồng thời, hành động xin lỗi nhanh chóng, chân thành của nam diễn viên sau vụ việc cũng giúp anh ghi điểm trong mắt cư dân mạng. 

Bên cạnh đó, số khác lại không chấp nhận lời xin lỗi của Đặng Vi, bởi hành động của anh có thể gây ra nhiều hệ lụy, cần được xử lý nghiêm khắc để răn đe mọi người. Thậm chí, có người còn đòi tẩy chay phim mới do nam diễn viên tham gia diễn xuất. Hiện, không ít người vẫn đang bàn luận xôn xao về thông tin liên quan đến nam chính Trường Tương Tư.

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Ngay từ khi lên sóng, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng nữ chính đã cho thấy sức hút khủng của mình khi giật lấy ngôi vương phim Hoa ngữ hot nhất thời gian này

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