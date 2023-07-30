Chăm đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đàn em kém nổi dìm hàng, liệu 'mỹ nhân tân cương' chính thức hết thời?

Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba và dự án phim An Lạc Truyện hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu phim. Với nguyên tác nổi tiếng, lại có sự tham gia diễn xuất của hai lưu lượng đình đám lứa 9x nhưng An Lạc Truyền gần như không gây được tiếng vang như mong đợi.

Sau khi phim lên sóng, khán giả không ít lần đã liên tục soi ra những điểm thiếu sót của dự án cấp S+ này. Nhiều người cho rằng phim có phần kịch bản dở tệ, thêm vào đó là khoản kỹ xảo “3 xu”.

Đặc biệt, An Lạc Truyện đang gây tranh cãi khi cố tình ưu ái nâng đỡ nỡ phụ, trong khi đó nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị "dìm hàng" và đối xử bất công. Các mọt phim Hoa ngữ nhanh chóng tìm ra cảnh quay, nhân vật do nữ diễn viên phụ đảm nhận được sử dụng filter để làm mịn da, trong khi Lưu Vũ Ninh lại hoàn toàn không có được đặc ân này. Thậm chí cả hai diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, cũng chưa từng được sử dụng ống kính để che khuyết điểm trên da.

Thậm chí, nhiều người còn nhận ra nữ diễn viên này cũng được đoàn phim ưu ái PR hình tượng khi từng xuất hiện trên hotsearch với chủ đề chính liên quan tới nhan sắc và thần thái lấn át nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tổng hợp lại những chi tiết nghi vấn nàng mỹ nữ tân cương bị đối xử tệ, khiến cộng đồng người hâm mộ của cô nàng thêm phần tức giận.

Họ ý kiến rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là một "đỉnh lưu", cũng là nhân tố chính thu hút khán giả cho An Lạc Truyện, nhưng đang bị đoàn làm phim làm "lu mờ" trước 1 nữ diễn viên trẻ chưa có chỗ đứng.