Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không dám tự quyết định nhận kịch bản phim, Triệu Lệ Dĩnh từng làm phật ý của đạo diễn?

2. Dương Tử và Hòa Tụng đã hợp tác, Hòa Tụng phụ trách công việc tiếp thị cho bộ phim truyền hình mới của cô

1. Vốn đằng sau Đặng Vi là Trần Tư Thành, đội ngũ tiếp thị của anh luôn rất táo bạo, không sợ đắc tội với người khác

4. Dương Siêu Việt sau này muốn nhận một bộ phim truyền hình hiện đại, bởi vì thử một vài bộ phim cổ trang cũng không được lắm, chuẩn bị thay đổi phong cách.

3. Vu Chính đặc biệt thích Dương Siêu Việt, kế tiếp anh còn có một bộ phim song nữ chính, cũng dự định để đối phương diễn.

5. Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện quá thẳng thắn, gần đây trong bữa tiệc cô ấy đã nhận xét 1 bộ phim không tốt, kết quả làm đạo diễn không vui.

6. Gần đây Trương Nhược Quân tiếp xúc với tài nguyên kịch bản S+, trong mắt người khác, anh được hưởng đãi ngộ cao nhất trong giới, nhưng thị trường và vốn liếng bên này không ít lần gây áp lực cho anh, thậm chí còn đặt ra mục tiêu cao cho anh.

7. Triệu Lệ Dĩnh không tham gia dự án phim "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", dự án phim tiếp theo của nữ diễn viên vẫn là điện ảnh.

8. Dự án "Châu Liêm Ngọc Mạt" của Triệu Lộ Tư dự định tháng 9 khởi quay, nhưng hiện tại nam 9 chưa kí hợp đồng.

9. Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị đính hôn.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ không dám tự mình chọn kịch bản, sẽ tìm thầy chọn

11. Lưu Thi Thi thực ra rất ghét người khác quá chú ý đến cuộc sống riêng tư của cô, cho nên hiện tại cô tích cực tiếp thị các chủ đề liên quan đến sự nghiệp, chính là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cư dân mạng và truyền thông.

12. Angelababy gần đây cũng bắt đầu tiếp xúc với nhiều kịch bản khác nhau, mặc dù dự án có khả năng trì hoãn, nhưng nữ diễn viên bây giờ phải đối mặt với vấn đề hạ cấp tài nguyên, cô không chỉ phải nghĩ cách để đảm bảo sức nóng và chủ đề cao, mà còn chọn tài nguyên có thể phát huy đầy đủ sức hấp dẫn của riêng mình

13. Phạm Băng Băng cô làm kinh doanh sản phẩm chăm sóc da, miễn là nộp thuế bình thường, cũng sẽ không có nguy cơ bị hạn chế.

14. La Tấn tiếp theo có một bộ phim về đề tài lính cứu hỏa, phía nữ chính mời Tống Tổ Nhi. Nhưng cô không mấy hứng thú vì cảm thấy đề tài này đang quá nhiều.

15. Lý Băng Băng cũng rất thích Nhậm Mẫn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.