Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2023: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Ngụy Đại Huân vẫn khá tốt, Dương Mịch thường giới thiệu công việc cho bạn bè

Sao quốc tế 28/07/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tencent do Dương Tử đóng chính vẫn không từ bỏ dự án phim Thanh Trâm Hành, nhưng cho dù có đổi nam chính và quay lại thì việc lên sóng cũng không hề dễ dàng.

2. Vương Truyền Quân giới thiệu tài nguyên phim văn nghệ cho Vương Hạc Đệ, mà Vương Hạc Đệ cũng dự tính đi theo con đường này phát triển.

3. Phim tiếp theo của Thành Nghị vẫn là thể loại phim cổ trang.

4. Con trai Tiểu Hải Miên là mẹ của Huỳnh Hiểu Minh chăm, quyền nuôi dưỡng nằm trong tay hai vợ chồng, cả hai cùng nhau chăm con.

5. Mối quan hệ giữa Dương Dương và Ngụy Đại Huân vẫn khá tốt

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2023: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Ngụy Đại Huân vẫn khá tốt, Dương Mịch thường giới thiệu công việc cho bạn bè - Ảnh 1

6. Tiêu Chiến, Lý Nhất Đồng sắp hợp tác trong bộ webdrama cổ trang "Tàng Hải Hí Lân".

7. Có tin đồn Vương Sở Nhiên cướp vai nữ chính của Mao Hiểu Đồng trong Pháo Hoa Hoa Nhân Gian Của Tôi. Mao Hiểu Đồng từng tiếp xúc với vai nữ chính này nhưng chưa ký hợp đồng. Về sau đổi người và vai diễn thuộc về Vương Sở Nhiên nên không thể coi là "cướp vai".

8. Vì diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khá tốtnên cô ấy cũng có thêm nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, phần lớn cô ấy chỉ nhận được kịch bản vai phụ.

9. Dự án phim "Hắc Liên Hoa" đưa ra khá nhiều điều kiện tốt cho Ngu Thư Hân, gia tăng khá nhiều điểm tốt trong thiết lập nhân vật của cô ấy, đã xác định là "đại nữ chủ".

10. Dương Mịch thường giới thiệu công việc cho bạn bè.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2023: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Ngụy Đại Huân vẫn khá tốt, Dương Mịch thường giới thiệu công việc cho bạn bè - Ảnh 2

11. Bạn gái của Tống Uy Long quả thật đã giúp anh không ít, giới thiệu không ít tài nguyên cho anh.

12. La Vân Hi ngoại trừ đóng phim thời gian còn lại là chơi game

13. Bộ phim An Lạc Truyện không thể nâng cấp sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

14. Đoàn phim câu chuyện hoa hồng của Lưu Diệc Phi quản lí hình ảnh khá kĩ.

15. Ngô Lỗi rất có chính kiến ko phải ai nói gì cậu ấy cũng bị đả động, công việc do chính cậu quyết.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2023: Vương Sở Nhiên và Dương Dương hẹn hò sau chuyến du lịch 'giải sầu', Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nhận phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2023: Vương Sở Nhiên và Dương Dương hẹn hò sau chuyến du lịch 'giải sầu', Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nhận phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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