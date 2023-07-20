Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2023: Chia tay Dương Dương, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân 'nên duyên' trong phim 'Khó Dỗ Dành'?

Sao quốc tế 20/07/2023 15:44

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim mới của Thành Nghị đang được chuẩn bị trong bí mật, sẽ không bắt đầu vào tháng này, có thể là vào tháng 9.

2. Vương Nhất Bác tạp chí "Marie Claire" vào tháng 9.

3. Có người đề nghị Phạm Thừa Thừa và Bạch Kính Đình, Nguỵ Đại Huân cùng tham gia một chương trình giải trí.

4. Bộ phim tiếp theo của Điền Hi Vi là một bộ phim cổ trang, dự kiến ban đầu là Cúc Tịnh Y.

5. Vương Sở Nhiên đi ăn cùng Long Đan Ny - người nắm bản quyền và là nhà sản xuất của "Khó Dỗ Dành". Dân mạng đoán 90% vai diễn Ôn Dĩ Phàm đã thuộc về Vương Sở Nhiên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2023: Chia tay Dương Dương, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân 'nên duyên' trong phim 'Khó Dỗ Dành'? - Ảnh 1

6. Đối với nam diễn viên thuộc lứa 95, người có báo giá cao nhất là Ngô Lỗi.

7. Lưu Học Nghĩa thuộc nghệ sĩ tuyến 2, hai năm qua độ thảo luận tăng lên, cũng dần dần có chút danh tiếng ở mỗi bộ phim.

8. Lưu Thi Thi cũng muốn chuyển mình nhưng không kiếm được kịch bản tốt nên chỉ có thể an phận thủ thường.

9. Cuộc hôn nhân hiện tại của Diêu Địch cũng không hạnh phúc, chồng cô hầu như không về nhà mà suốt ngày ở bên ngoài, chè chén linh đình.

10. Cư dân mạng đề cử Ngụy Đại Huân đóng vai chính trong drama Khó Dỗ Dành. Tác phẩm này ban đầu tiếp xúc Trần Phi Vũ, sau đó do sự việc lộ ảnh nhạy cảm nên Trần Phi Vũ mất tài nguyên này. Sau đó nữa, Khó Dỗ Dành có tiếp xúc với vài diễn viên khác. Tuy nhiên, chưa từng liên hệ với Ngụy Đại Huân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2023: Chia tay Dương Dương, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân 'nên duyên' trong phim 'Khó Dỗ Dành'? - Ảnh 2

11. Nhậm Mẫn sẽ mang theo chuyên gia trang điểm khi cô ấy tham gia đoàn làm phim vào lần tới. Cô ấy cho rằng việc chế nhạo tạo hình cổ trang của cô ấy lần này là lỗi của đoàn phim.

12. Triệu Lộ Tư không muốn chấm dứt hợp đồng với một thương hiệu nào đó, cô ấy đã rất khó khăn mới đàm phán hợp tác được với thương hiệu, thương hiệu này đã giúp cô ấy nâng cao địa vị và tầm ảnh hưởng của mình. Vì vậy, cô ấy thực sự không thể chấm dứt hợp tác trước khi đàm phán hợp tác được với các thương hiệu cùng cấp khác.

13. Lý do khiến Hoắc Kiến Hoa "nghỉ hưu" lâu như vậy cũng có một phần nguyên nhân là do anh bị chê cười quá nhiều khi đóng phim cổ trang nên tạm ngừng đóng phim, nhờ đó anh ấy giữ ấn tượng "Bạch nguyệt quang" trong lòng khán giả.

14. Tống Uy Long vẫn rất coi trọng bạn gái của mình, còn đặc biệt xin phép đoàn phim để bay qua chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô ấy vào ngày sinh nhật.

15. Trong thời gian Thái Từ Khôn ở nhà, mẹ anh ấy vẫn coi anh ấy như báu vật, lượng người hâm mộ của anh ấy ở nước ngoài không lớn, buổi biểu diễn ban đầu đã được lên lịch và không thể hủy bỏ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ấy vẫn sẽ ở nhà.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Ngụy Đại Huân sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2023: Trương Bân Bân không dìm Dương Dương để lấy tiếng, Bạn trai cũ để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Cảnh Điềm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2023: Trương Bân Bân không dìm Dương Dương để lấy tiếng, Bạn trai cũ để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Cảnh Điềm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Bạch Lộc và Trương Lãng Hách không hề chia tay, Dương Dương vẫn có năng lực gánh phim nhất định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Bạch Lộc và Trương Lãng Hách không hề chia tay, Dương Dương vẫn có năng lực gánh phim nhất định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/7/2023: Tiêu Chiến đang đàm phán hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, Thái Từ Khôn gần đây đã đi gặp bác sĩ tâm lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/7/2023: Tiêu Chiến đang đàm phán hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, Thái Từ Khôn gần đây đã đi gặp bác sĩ tâm lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang học ngôn ngữ ký hiệu, Hoắc Kiến Hoa không kiếm nhiều tiền bằng Lâm Tâm Như?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang học ngôn ngữ ký hiệu, Hoắc Kiến Hoa không kiếm nhiều tiền bằng Lâm Tâm Như?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn