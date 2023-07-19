Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'?

Sao quốc tế 19/07/2023 14:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thành Nghị và Tăng Thuấn Hi sẽ đi ghi hình "Xin chào thứ Bảy" vào ngày 27/7 để quảng bá cho phim "Liên Hoa Lâu".

2. Giám đốc tiếp thị quảng cáo hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đã thay đổi người.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba có đi lồng tiếng cho An Lạc Truyện nhưng đoàn phim không sử dụng, và thuê một diễn viên lồng tiếng khác.

4. Cúc Tịnh Y luôn dẫn stylist riêng vào đoàn phim, nên tạo hình từ trước đến nay của nữ diễn viên đều có sự tham gia của cô ấy.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến trong phim cổ trang "Phong Nguyệt Bất Tương Quan", cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Bạch Lộ Thành Song.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'? - Ảnh 1

6. Bạch Kính Đình sắp hợp tác với Trần Đô Linh trong "Tiên Đài Hữu Thụ".

7. Nhậm Mẫn bây giờ tạo dáng đều chú trọng chỉnh sửa mũi, sẽ cố gắng thu nhỏ lại để phù hợp với toàn bộ khuôn mặt.

8. Hứa Khải hiện đang tiếp xúc bộ phim truyền hình về đề tài lính cứu hỏa mang tên "Hướng hỏa sinh ra".

9. La Vân Hi đang nghiêm túc tăng cân dưỡng thân thể, còn tìm không ít chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp, trên cơ bản mỗi ngày đều là ăn uống, là một trong số ít nam nghệ sĩ nghiêm túc ăn đồ ăn chính.

10. Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân tăng hạng sau 'Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi'? - Ảnh 2

11. Bạch Lộc bây giờ rất có tâm sự nghiệp, tâm lý cũng rất tốt, hơn nữa cũng rất được nền tảng và thị trường vốn coi trọng.

12. Lưu Thi Thi không ly hôn, tính tình của cô xem như tương đối tốt, dịu dàng dịu dàng, tương đối phật hệ, không đưa ra nhiều yêu cầu, hơn nữa quan hệ với người nhà đều rất tốt

13. Trần Đô Linh từ sau khi nhiệt độ tăng lên, đích xác đang cố gắng tiếp xúc với cơ hội phát ngôn thương hiệu, nhưng quan hệ giữa cô và rất nhiều người trong ngành không tốt, thế cho nên các thương hiệu lớn sợ đắc tội người khác lại không dám hợp tác.

14. Dương Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh quả thật không có mâu thuẫn gì lớn, hai người cũng không có ai ngoại tình, mọi phương diện đều rất hài hòa, chia tay chính là đơn thuần không thể sống tiếp.

15. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đang có một chương trình tạp kỹ đang cố gắng mời cô, phía cô cũng không từ chối. Bộ phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa được quyết định, phim cổ trang hiện đại đều có tiếp xúc.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á

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