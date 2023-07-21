Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/7/2023: Bộ phim Trường Tương Tư rất quan trọng đối với Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không có mối quan hệ riêng tư?

2. Hoa Thần Vũ bị cắt chương trình là vì hiệu quả biểu diễn, chứ không phải vì đời tư, vì thế không bị ảnh hưởng bất cứ chuyện gì.

1. Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lúc mới li hôn vì còn ràng buộc kiện tụng thương vụ, sau đó hết ràng buộc nên lập tứ thả tự do cho bản thân.

4. Lớp đào tạo diễn xuất do Châu Tấn mở rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, không ít diễn viên tuyến 2, tuyến 3 đều đến đó học.

3. "Vụng trộm không thể giấu" của Trần Triết Viễn không đạt kết quả như kì vọng, nhưng sau lưng anh ấy có iQIYI, tài nguyên không cần lo lắng, sau này vẫn còn có phim "cây oliu màu trắng".

5. Bộ phim Trường Tương Tư rất quan trọng đối với Dương Tử. Nếu bộ phim không thành công, điều đó có nghĩa là giá trị diễn viên đã thực sự giảm. Tất cả những lời nhạo báng trong hai năm qua thực sự sẽ trở thành một gánh nặng đối với cô. Nếu phim trở nên nổi tiếng, điều đó có nghĩa là giá trị của Dương Tử vẫn còn đó, giá trị thương mại có thể được phát huy.

6. Phim cổ trang "Hải Đường Tiếu Xuân Phong" chọn diễn viên đóng chính là Trương Vãn Ý, Vương Sở Nhiên, đầu tháng 8 khởi động máy ở Hoành Điếm.

7. "Xuân hoa khuyển" nam chính đang tiếp xúc Hứa Khải, nữ chính tiếp xúc Châu Dã.

8. Cư dân mạng đang phàn nàn về phim "Ngọc cốt dao", nhan sắc của nữ chính là mục tiêu của hoả lực, vốn dĩ kịch bản không đủ xuất sắc, có thể chiếu và hot là phải tạ ơn trời đất rồi. Hiện giờ bị chê cười thoát vòng, sẽ ảnh hưởng lớn đến sau này phát sóng.

9. Trương Hinh Dư quay phim mang theo mèo của mình, lúc cô ấy quay phân cảnh của mình, mèo ở trong xe RV.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không có mối quan hệ riêng tư.

11. Vương Gia Nhĩ rất giỏi xã giao, mỗi lần tham gia hoạt động đều có thể thoải mái tự nhiên nói chuyện với người lạ.

12. Lần này Nguỵ Đại Huân thu hút được một lượng fans nhất định, nhiệt độ cũng không tệ, sau này phát triển cũng hướng lên trên cao không ít.

13. Gần nhất Triệu Lệ Dĩnh lại chuẩn bị giảm bớt nhân viên đoàn đội, chỉ giữ lại người cô ấy tin tưởng

14. "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân tạm thời chưa lên sóng.

15. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi thời gian này lại phải cạnh tranh với nhau, hai người đều đua vị trí dẫn đầu trong nhóm tiểu hoa 95.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.