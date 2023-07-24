Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2023: Dương Dương trợ giúp cho Vương Sở Nhiên rất nhiều trong công việc, Dương Mịch thường xuyên đến Hong Kong để trông con?

2. Dương Dương và Trịnh Sảng chưa từng mập mờ, hai người nhìn nhau không vừa mắt.

1. "Đại phụng đả canh nhân" là đại nam chính, phân cảnh của Điền Hi Vi làm nền cho Vương Hạc Đệ.

4. Âu Dương Na Na bắt đầu chuyến lưu diễn, cô không dám bán vé giá quá cao, sợ bị cư dân mạng tranh cãi chỉ trích.

3. Bạch Lộc rất quan tâm đến trợ lý của mình, mỗi khi trợ lý của cô tổ chức sinh nhật, cô chuẩn bị một món quà có giá trị cho cô ấy và để cho nhóm ăn mừng trên quy mô lớn.

5. Vương Sở Nhiên ngoài đời cũng không phải là người mê yêu đương, nàng còn rất tỉnh táo làm sự nghiệp, Dương Dương ở trong sự nghiệp đối với nàng trợ giúp rất lớn.

6. Công ty Đỗ Hoa bây giờ vẫn rất ưu tiên cho Mạnh Mỹ Kỳ, vừa có tài nguyên liền đề cử cho cô, sân khấu tạp kỹ không ít lần cho, cùng nghệ sĩ công ty đều không có đãi ngộ tốt như cô.

7. Ngô Lỗi và Tưởng Y Y tuy rằng đã quen biết từ nhỏ, nhưng phương diện công việc không gặp nhau, chỉ có thể tính là bạn bè.

8. Nhà Ngụy Đại Huân thật sự rất giàu có, từ mở nhà hàng đến làm bất động sản rồi đến phòng làm việc độc lập, đều trải qua nhưng tiền thật sự không thiếu.

9. Tình cảm của Tạ Đình Phong và Vương Phi rất ổn định.

10. Thời gian trước, Dương Mịch thường xuyên đến Hong Kong, một mặt là trông con, mặt khác là nói về vấn đề quyền nuôi con.

11. Ngân sách tuyên truyền của "Trường Tương Tư" do Dương Tử đóng nữ chính hiện đã được đầu tư rất nhiều.

12. Đàm Tùng Vận đóng phim truyền hình, đạo diễn bảo cô đóng vai học sinh trung học, cô ấy nói tuổi tôi không cho phép diễn viên trung học, tìm người mới diễn tôi khi còn nhỏ, sau đó đạo diễn đổi kịch bản thành sinh viên tốt nghiệp năm cuối

13. Điền Hi Vi hiện tại sự nghiệp rất mạnh mẽ, nam nghệ sĩ bên cạnh theo đuổi cô cùng với phú nhị đại rất nhiều, nhưng cô không có ý định yêu đương, một lòng muốn phát triển sự nghiệp.

14. Vương Nhất Bác vẫn luôn đề phòng trước khi lên xe anh nhất định sẽ kiểm tra xem trong xe có bị đặt màn hình hay không, khi vào khách sạn cũng sẽ tìm kiếm một lần, cả những bữa cơm riêng cũng có thể bị quay lén.

15. Vương Nhất Bác mỗi ngày thức dậy làm việc đều uống một ít cà phê để giảm sưng.

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