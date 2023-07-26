Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã định nữ chính Vương Sở Nhiên, Dương Dương không bị ảnh hưởng đến việc tiếp xúc tài nguyên

2. Vương Nhất Bác hiện đang chuyên về thị trường điện ảnh, kế hoạch của ekip là như vậy. Vương Nhất Bác hiện giờ vô cùng chú ý đến ngoại hình của anh, dù sao có một khoảng thời gian trạng thái của anh vô cùng không tốt, khiến cho anh mất đi rất nhiều tài nguyên.

1. Running Man gần đây đích xác đang tiếp xúc với Vương Hạc Đệ chỉ là khả năng anh gia nhập thành công ghi hình không lớn, dù sao thời gian của anh đã xếp hàng rất đầy đủ không nói, anh vẫn càng muốn phát triển trong giới điện ảnh và truyền hình, mặc kệ nói như thế nào, đi theo con đường tạp kỹ cuối cùng cũng không lâu dài, điểm này anh vẫn rất rõ ràng.

3. Hà Siêu Liên có hứng thú với giới giải trí , rất ủng hộ Đậu Kiêu làm sự nghiệp.

5. Dự án phim cấp S+ "Khó Dỗ Dành" đã định nữ chính Vương Sở Nhiên.

6. "Hồ yêu tiểu hồng nương" của Dương Mịch mang theo sự chú ý rất lớn, bên cô khá coi trọng, muốn bùng nổ thêm một lần nữa.

7. Điều kiện ngoại hình của Tôn Thiên rất tốt, cô ấy thiếu tiếp thị, hiện tại bản thảo của cô ấy vẫn chưa tot. Bản thân Tôn Thiên cô cũng không có ý định đi theo con đường lưu lượng, càng hy vọng nhận kịch chất lượng, có phải sản xuất lớn hay không cũng không sao cả.

8. Dương Mịch sau khi rời khỏi Gia Hành hiện tại tất cả chi tiêu đều phải tự bỏ ra, tài nguyên liên quan đến công ty cũ đều bị cắt đứt, mau chóng xây dựng vòng tròn vốn mới không phải là chuyện dễ dàng.

9. "Xạ Điêu" với nhân vật Từ Khắc yêu cầu diễn xuất rất cao, không cho phép dùng quá nhiều thế thân, đối với Tiêu Chiến mà nói là một thách thức rất lớn, cho nên thời gian chuẩn bị lại kéo dài một thời gian.

10. Dương Dương hiện tại có lực tư bản mạnh mẽ, bởi vậy cho dù bình phong của anh bị tổn hại nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp xúc tài nguyên.

11. Đoàn đội của Trương Nghệ Hưng cũng là tổ mới, mọi người đều thay đổi.

12. Mối quan hệ giữa Ngụy Đại Huân và Vương Nguyên nhiều năm như vậy vẫn rất tốt đẹp.

13. Dương Dĩnh và Bành Vu Yến chính là hợp tác qua, quan hệ cá nhân không tốt như mọi người tưởng tượng.

14. Bộ phim cổ trang "Hải Đường Tiếu Xuân Phong" (Kiều Tàng) diễn viên chính: Trương Vãn Ý, Vương Sở Nhiên, Thường Hoa Sâm, Lưu Lệnh Tư.

15. Trần Tư Thành hiện tại rất được ưa chuộng, nhà đầu tư mới gia nhập thị trường muốn tham gia dự án của anh. Mỗi bộ phim hồi hộp của Trần Tư Thành đều kiếm được rất nhiều tiền.

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