Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2023: Dương Dương rất để ý hình tượng của mình trong phim lẫn ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh không thích tham dự các bữa tiệc?

Sao quốc tế 25/07/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. An Lạc Truyện đổ vào tuyên truyền nhiều nhưng danh tiếng vẫn bình thường. Hiệu ứng như của 10 năm trước, hoàn toàn không xứng là một dự án cấp S+ (cấp trọng điểm), có lẽ tiền cát xê của 2 đỉnh lưu quá nhiều.

2. Lưu Diệc Phi thực sự bị một bộ phận "ghét bỏ" vì vấn đề vóc dáng. Mặc dù vốn thường xuyên nhắc nhở cô chú ý đến vóc dáng, nhưng địa vị và sức ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi ở đó, trong lòng họ có không hài lòng đến đâu, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ sợ Lưu Diệc Phi từ chối hợp tác với họ.

3. Thành tích của Địch Lệ Nhiệt Ba trong hai bộ phim truyền hình liên tiếp không tốt, ảnh hưởng của cô chủ yếu là phản ánh lưu lượng lớn của cô không thể hiện nhiều trong bộ phim truyền hình. 

4. Sự hợp tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn được hoàn thiện, chỉ vì song phương đều là đỉnh cao, nếu muốn hợp tác thành công thì tất nhiên phải tiến hành đầu tư quy mô lớn, mà rất nhiều vốn đồng thời phải tiến hành đầu tư vào rất nhiều hạng mục, thật sự không thể thúc đẩy hợp tác giữa hai người.

5. Dương Dương kỳ thật không chỉ để ý hình tượng của mình trong phim, trong cuộc sống của anh cũng như vậy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2023: Dương Dương rất để ý hình tượng của mình trong phim lẫn ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh không thích tham dự các bữa tiệc? - Ảnh 1

6. Vợ cũ của Hoàng Cảnh Du sau đó sẽ không ra ngoài chỉ trích nam diễn viên nữa.

7. Trương Bân Bân vì diễn xuất quá xuất sắc trong bộ phim mới nên một lần nữa nhận được sự quan tâm của vốn và thị trường.

8. Hứa Khải hiện rất chú trọng đến việc quản lý vóc dáng. 

9. Thái Từ Khôn không bị xếp vào nghệ sĩ xấu, mà chỉ thuộc nghệ sĩ mạo hiểm. Cho nên chỉ cần ẩn một thời gian sẽ trở lại, tài nguyên cũng sẽ tự động khôi phục. Hơn nữa fan trải qua thời kỳ này sẽ mạnh hơn rất nhiều.

10. Triệu Lệ Dĩnh không thích tham dự các bữa tiệc của các nhà tư bản.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2023: Dương Dương rất để ý hình tượng của mình trong phim lẫn ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh không thích tham dự các bữa tiệc? - Ảnh 2

11. Đàm Tùng Vận hiện tại không muốn quay cổ trang dạng vai diễn ngây thơ nũa, nàng muốn kịch bản có độ sâu một chút.

12. Đường Yên và La Tấn tình cảm thật sự rất tốt, hai người cũng không có gì đáng lo. 

13. Lưu Học Nghĩa trong phần tiếp theo của bộ phim là "Niệm Vô Song" hợp tác với Đường Yên.

14. Ngụy Đại Huân và Tần Lam vẫn còn ở bên nhau, Tần Lam cũng gặp cha mẹ Ngụy Đại Huân, tình cảm rất ổn định.

15. Vương An Vũ hai năm nay cảm giác tồn tại giảm xuống, chủ yếu là bởi vì không có tác phẩm xuất ra, đồng thời không ngừng có người mới xuất hiện, đến phiên tài nguyên tốt của anh tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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